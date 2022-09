Gigi D’Alessio, concerto con LDA e G-Crew annullato/Alle accuse: “Non dipende da me”

Gigi D’Alessio, annullato il Buongiorno live al Cinecittà World: é bufera web

Si respira aria di delusione generale tra i fan di Gigi D’Alessio, il figlio d’arte LDA e il resto della G-crew formata da Vale Lambo, MV Killa, LDA, CoCo, Franco Ricciardi, Lele Blade, Enzo Dong, Clementino, Geolier, Samurai Jay , per la cancellazione improvvisa del concerto Buongiorno, che si sarebbe dovuto tenere il 3 settembre 2022 al parco Cinecittà World. In un comunicato diramato sul sito ufficiale, Cinecittà World riferisce che sia responsabilità dell’organizzatore e il team management di Gigi D’Alessio l’annullamento del live tanto atteso da parte dei fan degli artisti previsti nella set-list dell’evento musicale, che avrebbe ricongiunto sul palco padre e figlio d’arte, D’Alessio senior e l’ex Amici 21 Luca D’Alessio in arte LDA insieme al resto della G-crew, per la gioia dei fedeli supporters degli artisti.

“AVVISO IMPORTANTE: L’ORGANIZZATORE DI GIGI D’ALESSIO ANNULLA IL CONCERTO DEL 3 SETTEMBRE – si legge tra le righe del comunicato di denuncia di Cinecittà world-. Cinecittà World ha ricevuto ieri sera, senza alcun preavviso e motivazione, via PEC il seguente messaggio:

‘Gentile Cinecittà World, in riferimento all’evento organizzato in oggetto che doveva tenersi il prossimo 03 settembre 2022 presso Cinecittà World in Roma dalle ore 18:00 alle ore 02:00, si comunica che per problemi tecnici ed economici l’evento è stato rimandato a data da destinarsi; Spiacenti del disguido, sarete contattati per un eventuale incontro tra le parti.

distinti saluti.

GAF S.r.l.'”.

Poi, nella nota diffusa sul portale di riferimento, Cinecittà World aggiunge perentorio, dicendosi intento ad adire le vie legali contro il team management e l’organizzazione di Gigi D’Alessio: “Siamo sconcertati da un comportamento che non ha mostrato nessun rispetto nei confronti del pubblico che intendeva partecipare al concerto, già rimandato senza motivo apparente il 24.06.

Cinecittà World Spa ha dato mandato ai propri legali di intentare causa agli organizzatori ed al management di Gigi D’Alessio per questa decisione inaccettabile, unilaterale e gravemente lesiva nei confronti del pubblico e dell’immagine del parco”.

La replica di Gigi D’Alessio alla nota di Cinecittà World e le reazioni

E la risposta da parte di Gigi D’Alessio in persona non si é fatta di certo attendere. Sul suo profilo Instagram, il cantautore e polistrumentista originario di Napoli ha fornito la sua versione dei fatti rispetto all’annullamento del concerto Buongiorno:

“Ciao a tutti, come saprete, purtroppo il concerto previsto per il 3 settembre a Cinecittà World è stato annullato. Sono sconcertato e dispiaciuto quanto voi e ci tengo a dirvi che, contrariamente a quanto comunicato ufficialmente sul sito e sui social di Cinecittà World, l’annullamento è assolutamente indipendente dalla mia volontà e da quella del mio management, ma è stato causato dall’inadempienza degli accordi contrattuali degli organizzatori, che così hanno purtroppo reso impossibile la realizzazione del concerto”.

Tra le annesse reazioni social, intanto, si leggono tra i commenti più disparati dei fan e non: “Potrei leggere anche papiri infiniti, ma niente al mondo potrà mai farmi cambiare idea su di te e la tua serietà. I tuoi concerti si sono sempre fatti, anche sotto la pioggia, tutto il resto é noia”, si legge tra i commenti a difesa di Gigi D’Alessio, poi spunta tra gli altri commenti: “Scusa ma credo a CinecyWorld, non avrebbero mai annullato per la seconda volta lo stesso evento”.

