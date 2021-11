Gigi D’Alessio, da Anna Tatangelo a Denise Esposito/ Il nuovo inizio

Gigi D’Alessio sarà uno dei principali ospiti nello show di Iva Zanicchi, D’Iva, in onda su Canale 5. Gigi D’Alessio ha fatto parlare molto di sé ultimamente sia per la sua relazione con una donna di 26 anni più giovane di lui, Denise Esposito, che per la partecipazione del figlio Luca ad “Amici di Maria De Filippi 2021”. Luca D’Alessio, in arte LDA, si è presentato alle audizioni di Amici senza dichiarare che fosse il figlio di Gigi D’Alessio per dimostrare di voler riuscire da solo a sfondare nel mondo della musica, con le sue forze. il ragazzo rientra sicuramente tra i preferiti del pubblico e della giuria, ad eccezione della Pettinelli.

Per quanto riguarda i progetti lavorativi futuri di Gigi D’Alessio, il suo tour “Noi due tour” continua ma è stato spostato al 2022 a causa del perdurare delle normative per il Covid-19 e si terrà nello scenario più intimo dei teatri. I biglietti del tour già acquistati rimangono validi in ogni caso: il cantautore non si arrende e spera che prima o poi tutto ritorni alla normalità, soprattutto per quanto riguarda il mondo musicale e dei concerti.

Gigi D’Alessio, la nuova storia d’amore con Denise Esposito

Gigi D’Alessio è felicemente fidanzato con l’avvocatessa ventottenne Denise Esposito, conosciuta ad un suo concerto a Capri grazie ad un’amica che i due hanno in comune, dalla quale aspetta un bambino: Gigi diventerà padre – infatti – per la quinta volta, dopo aver avuto già tre figli dalla prima moglie (Carmela Barbato) e uno da Anna Tatangelo. A proposito di questo, non si conoscono i reali motivi per i quali Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si siano separati, ma ciò che si sa di certo è che ora Gigi è felicemente fidanzato e che diventerà presto padre. Comunque tra lui ed Anna Tatangelo sembrano esserci buoni rapporti, soprattutto per il bene di loro figlio Andrea, che oggi ha 11 anni. In un’intervista che Anna Tatangelo ha fatto per “Verissimo” ha dichiarato: “ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”. La Tatangelo però ha dichiarato, un po’ infastidita, di aver scoperto sui giornali che l’ex compagno aspetta un bambino ed è rimasta scontenta perché il figlio Andrea meritava di sapere questa notizia dal padre e non dalla stampa.

Nonostante ciò sappiamo che la seducente cantante italiana Anna Tatangelo adesso è felicemente fidanzata anche lei, con il rapper Livio Cori. Gigi D’Alessio è diventato anche nonno per la terza volta proprio di recente: il suo primogenito Claudio, insieme alla compagna Giusy Lo Conte, gli ha regalato una bellissima nipotina di nome Giselle lo scorso 15 settembre. Nuove nascite e gioie per la famiglia del cantante napoletano.



