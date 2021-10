LDA canta L’amore che non c’è di Gigi D’Alessio ad Amici 2021/ Lite Zerbi-Pettinelli

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, da Rudy Zerbi, il suo insegnante che l’ha voluto nella scuola, ha ricevuto un compito speciale ovvero cantare una canzone di papà Gigi D’Alessio. Rudy Zerbi gli ha così proposto di esibirsi durante il pomeridiamo di Amici 2021 su una canzone del padre scegliendo tra Non dirgli mai, Mon amour e L’amore che non c’è, Rudy Zerbi ha detto al ragazzo: “Sono tre canzoni che forse conosci. A me piacerebbe che tu ne scegliessi una. Voglio che qui dentro ci sia LDA 3.0. Puoi fare tutto quello che ti senti. Se la Pettinelli ha dei problemi glieli dobbiamo risolvere”.

LDA Amici 2021 canta una canzone del padre Gigi D'Alessio/ "Sono carichissimo, non ci credo!"

Luca D’Alessio ha scelto L’amore che non c’è, brano con cui si esibisce nel corso del pomeridiano in onda oggi, domenica 31 ottobre. Un’esibizione importante per Luca che, da papà Gigi, ha ereditato proprio la passione per la musica che, però, non convince Anna Pettinelli che ha sempre avuto molti dubbi sulla sua permanenza nella scuola.

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: lite ad Amici 2021 per LDA

L’esibizione di LDA sulle note de L’amore che non c’è scatenerà le critiche di Anna Pettinelli le cui dichiarazioni daranno vita ad una discussione con Rudy Zerbi che difenderà il proprio allievo e il suo talento. Per dimostrare che, spesso, i figli di artisti possono essere bravi come i genitori, Zerbi proporrà anche un gioco a Maria De Filippi.

Come anticipa il portale Quelli che tutti vogliono sapere, Zerbi mostra a Maria De Filippi le foto di padri e figli famosi nel mondo dello spettacolo come Vittorio e Christian De Sica, Ugo, Ricky e Gianmarco Tognazzi chiedendo alla conduttrice d’indovinare chi fossero per dimostrare che nonostante il successo dei genitori, anche i figli possono trovare la propria strada seguendo la carriera del genitore.

