Gigi D’Alessio/ Dallo scontro con Cinecittà World al Tim Music Awards

Gigi D’Alessio tra i protagonisti di Tim Music Awards

Ci dovrebbe essere anche Gigi D’Alessio tra gli ospiti di Tim Music Awards, questa sera venerdì 9 settembre. Il condizionale è d’obbligo dato che, nei giorni scorsi, all’ultimo respiro è stato annullato un concerto che si sarebbe dovuto tenere al Cinecittà World. Il colpo di scena, inevitabilmente, ha innescato critiche e polemiche, ma soprattutto la delusione dei fan e degli spettatori che avevano già acquistato i biglietti.

Ad alimentare la tensione, più che legittimamente, lo staff di Cinecittà World, che dopo l’annullamento ha promesso battaglia legale nei confronti di Gigi D’Alessio, ritenendo il suo comportamento inaccettabile. “Motivi tecnici ed economici”, si sarebbe giustificato l’entourage del cantante partenopeo in seguito all’annullamento, evidentemente deciso unilateralmente.

Gigi D’Alessio, il ritorno sul palco dopo la polemica con lo staff di Cinecittà World

“Siamo sconcertati da un comportamento che non ha mostra nessun rispetto nei confronti del pubblico che intendeva partecipare al concerto, già rimandato senza motivo apparente il 24.06″, la risposta di Cinecittà World in una nota che in questi giorni ha fatto il giro del web. “Nel caso non venga dato risconto alle mail Cinecittà World fornirà in via privata i numeri di cellulare degli organizzatori“, ha poi aggiunto lo staff del parco.

Nei giorni successi all’annullamento bocche cuciti tra le parti in causa, ma animi ancora agitati tra i fan. Questa sera, salvo sorprese, Gigi D’Alessio, tornerà sul palco. Non su quello del Cinecittà World, bensì del Tim Music Awards. Sarà l’occasione per fare chiarezza sulla vicenda?

