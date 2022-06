Gigi D’Alessio duetta con Lucio Dalla al DallArenaLucio/ Esibizione da brividi

Gigi D’Alessio canta in ricordo di Lucio Dalla: al DallArenaLucio, si registra il virtual-duet

In prima serata, su RaiUno, e in data 3 giugno 2022, va in onda il live-show sold-out tenutosi all’Arena di Verona, in memoria dell’uomo e l’artista venuto a mancare 10 anni fa, Lucio Dalla. Lo spettacolo condotto dal duo d’eccezione Carlo Conti e Fiorella Mannoia vede -tra gli altri artisti accolti nella set-list- Gigi D’Alessio rappresentare sul palco l’inscindibile rapporto tra Lucio Dalla e Napoli, la terra d’origine del cantante di Mon amour.

DALLARENALUCIO concerto Lucio Dalla, le pagelle/ Tosca e la notte passata dal cantante

Il padre di LDA (l’allievo dei record di Amici di Maria De Filippi) presenta sul palco una versione personale di uno dei successi cult di Lucio Dalla, che nella serata-evento vuole essere un inno alla ripresa della normalità dopo anni dettati dalle distanze interpersonali dovute alla pandemia di Coronavirus, il brano dal titolo Piazza Grande. L’esibizione si traduce in un duetto metafisico tra Gigi D’Alessio, che si esibisce realmente in un’esibizione piano e voce e totally live, e il compianto Lucio Dalla, che esegue la sua canzone in un video trasmesso dal led-wall presente sul palco dell’Arena di Verona. L’effetto scenico è quello di un virtual-duet ispirato ai grandi tribute-show d’oltreoceano, basti pensare tra gli altri al recente tributo di Christina Aguilera in duetto con l’ologramma virtuale di Whitney Houston.

RON CANTA 4/3/1943 AL DALLARENALUCIO/ L'omaggio a Lucio è riflessione sulla guerra

Il messaggio di Gigi D’Alessio sul tribute show DallArenaLucio

Riattivatosi via social, in questi giorni in cui si tiene la messa in onda del DallArenaLucio show sold-out, Gigi D’Alessio non ha lesinato un messaggio sentito rispetto alla sua partecipazione all’evento Rai. “Che meraviglia, Verona! È stato bellissimo vivere con tutti voi questa serata speciale, con l’anima e con il cuore rivolti a Lucio”, si legge nella descrizione di un post che Gigi D’Alessio ha dedicato ai telespettatori a casa dell’evento così come a chi è accorso all’Arena di Verona, per assistere al tribute-show dal vivo.

DALLARENALUCIO, FIORELLA MANNOIA RICORDA LUCIO DALLA/ L'incanto con Marco Mengoni

Come vi ho già anticipato ieri sera, dopo il SOLD OUT del 17 giugno, a grande richiesta si aggiunge una NUOVA DATA al concerto-evento “UNO COME TE – TRENT’ANNI INSIEME”, che quindi raddoppia a Napoli!💥

E c’è un’altra grande notizia: è la prima volta che Piazza del Plebiscito pic.twitter.com/68tphH665q — Gigi D’Alessio (@_GigiDAlessio_) April 28, 2022

Il cantante partenopeo di Mon Amour, che si esibirà alle due date-evento “Gigi uno come te -30 anni insieme” a Napoli -per il trentennale dal debutto nella musica, il 17 e il 18 giugno 2022, live a Piazza del Plebiscito- intanto può godere dei consensi social del popolo della rete giunti online a margine del suo virtual-duet con Lucio Dalla, che ha illuminato la serata magica tra incanto e disincanto del DallArenaLucio.

Che meraviglia, Verona!

È stato bellissimo vivere con tutti voi questa serata speciale, con l’anima e con il cuore rivolti a Lucio.

Non perdetevi #DALLARENALUCIO oggi in prima serata su @RaiUno! Ph @MissElenaDV #LucioDalla @friendsandpartners @FiorellaMannoia @CarContiRai pic.twitter.com/Vtb5jUohik — Gigi D’Alessio (@_GigiDAlessio_) June 3, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA