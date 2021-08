Gigi D’Alessio e Denise Esposito, qual è il nome del figlio?/ Parlano gli amici!

Stando allo scoop lanciato nel nuovo numero del settimanale Chi, Gigi D’Alessio sta per diventare papà per la quinta volta. Ieri è arrivata la notizia che vuole il celebre cantante partenopeo in attesa di un figlio salla sua nuova compagna, Denise Esposito, di 26 anni più giovane. Nessuno dei due ha confermato al momento la notizia, eppure le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini con Gigi che accarezza il pancino in vista della Esposito non lascerebbero alcun dubbio sulla veridicità dello scoop. In attesa che D’Alessio rompi il silenzio sulla vicenda, nuove indiscrezioni giungono dal settimanale Diva e Donna. Ad esporsi alcuni amici della coppia, che avrebbero svelato in anteprima non solo il sesso del nascituro, ma anche il nome scelto per quest’ultimo.

Gigi D'Alessio, quinto figlio in arrivo/ Anna Tatangelo tra le ultime a saperlo

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, qual è il nome del figlio in arrivo?

Stando a quanto fatto trapelare dagli amici attraverso le pagine della nota rivista, il bebè in arrivo sarebbe un maschietto. Il parto è invece previsto tra ottobre e novembre. Infine Gigi D’Alessio e Denise Esposito avrebbero deciso di chiamare il loro bambino Francesco. Chiaramente, parliamo di indiscrezioni che, al momento, non hanno alcuna certezza, visto che mancano ancora le conferme sulla gravidanza. Ricordiamo che Gigi D’Alessio ha già tra figli dal matrimonio con Carmela Barbato – Claudio nato nel 1986, Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003 – e uno, Andrea nato nel 2010, avuto da Anna Tatangelo. Il cantante partenopeo è inoltre nonno di Noemi e Sofia, figlie del suo primogenito.

