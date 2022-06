Gigi D’Alessio e LDA duetto a Sanremo 2023?/ Spuntano scenari in Rai inediti

Gigi D’Alessio torna one-man show in casa Rai? Ecco cosa trapela

Ha registrato il sold-out con il Gigi uno come te: 30 anni insieme, il live di due date made in Napoli -previste per il 17 e il 18 giugno 2022- che si sono imposte come il preludio dell’estate musicale per molti fruitori di musica e, ora, si apprende che Gigi D’Alessio potrebbe molto presto tornare protagonista nel piccolo schermo. La prima data del live tenutosi a Napoli per il trentennale della sua carriera musicale, andata sold-out, ha registrato picchi di ascolti tv notevoli con la messa in onda su RaiUno, complice la partecipazione all’evento di ospiti del calibro di Amadeus, Mara Venier, Fiorello, Vanessa Incontrada, Stefano De Martino e Andrea Delogu, tanto che si sono sfiorati i 3.5 milioni, con 24% di share di media. E mentre si avvicina la data del 28 giugno 2022, quando a Milano verranno presentati i rinnovati palinsesti tv di casa Rai, per Gigi D’Alessio si prevedono delle novità televisive interessanti, che potrebbero segnare una nuova svolta nella carriera del cantautore pop di Napoli e dalla fama internazionale.

LDA "miglior promessa dell'anno"/ Sbanca al Pizza Village Napoli 2022

Ebbene sì, stando a quanto riporta Tv blog, infatti, Stefano Coletta, direttore di rete e responsabile della nuova struttura dell’intrattenimento Rai, potrebbe aver avviato le trattative per una prima serata del sabato da affidarsi ad un format tv, che vedrebbe al timone Gigi D’Alessio, data la sua esperienza ormai trentennale di artista dal talento poliedrico. Il cantautore di Mon amour vanta nel suo lungo curriculum anche ruoli televisivi di rilievo: basti ricordare l’esperienza risalente al 2013 di “Questi siamo noi”, show di prima serata su Canale 5 condiviso con l’ormai ex Anna Tatangelo, e ancora tra gli altri lo show del venerdì sera di Rai1 con Vanessa Incontrada del 2019, “20 anni che siamo italiani”, fino alla recente esperienza come coach di “The Voice Senior”.

LDA ispirazione per i fan/ Una ragazza con sindrome di down gli dedica la tesina

LDA con papà Gigi D’Alessio pronti per Sanremo 2023?

Ma non è tutto. Perché inoltre, complice il successo raggiunto dal terzogenito avuto dall’ex moglie Carmela Barbato nel percorso di studio del canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, Gigi D’Alessio è quotato tra i principali candidati alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus, e non solo in solitaria ma anche nell’ipotesi di un possibile duetto con il figlio: Luca D’Alessio in arte LDA. E sempre per Gigi D’Alessio, infine, non si escluderebbe neanche un possibile ruolo inedito nel cast di Sanremo 2023, dopo l’annuncio della co-conduzione al fianco di Amadeus alla prima e all’ultima serata dell’atteso Festival, affidata a Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE:

Gigi D’Alessio spiazza su Anna Tatangelo/ La richiesta sorprendete per il concerto in piazza a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA