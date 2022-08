Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, che succede dopo la lite?/ Un video svela la verità

Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo sulla cresta del gossip: come sono i rapporti oggi in vista del tour

Dopo il sold-out raggiunto con la data di apertura del suo Gigi uno te: 30 anni insieme, lo show dedicato al trentennale della sua carriera, Gigi D’Alessio torna a far parlare di sé per i rapporti intercorrenti con Nino D’Angelo. Il gossip di Chi che li aveva braccati negli ultimi anni aveva ripreso l’indiscrezione secondo cui i due cantanti di Napoli avrebbero litigato e, dietro il motivo di fondo dello screzio, si celerebbe anche l’ultima ex di D’Alessio, Anna Tatangelo. Tuttavia un nuovo post diventato virale via social spiega come sono oggi i rapporti intercorrenti tra i due concittadini cantanti.

Gigi D'Alessio commosso sul palco/ "Benedice" la proposta di nozze dei fan e...

A divulgare la verità attuale del sodalizio artistico e personale intercorrente tra i due artisti é un video postato da Nino D’Angelo su Instagram, dove i due presunti ex Amici si concedono alla preparazione della set-list da tenere in piedi per tre date di concerto previste in città tedesche. “Stiamo decidendo la scaletta di ‘Figli di un re minore’, 60 canzoni per ogni data. Mi raccomando non mancate”, fa sapere Nino D’Angelo all’unisono con Gigi D’Alessio, nel video rivelatorio. Poi il padre di Luca D’Alessio in arte LDA aggiunge: “Per il momento sono 60 canzoni, pensate un po’. Trenta ciascuno eh”.

Gigi D'Alessio e Denise, Alessi: "Gli ho detto di cambiare fidanzata"/ La verità sulla prima foto di coppia

Insomma, la fase di preparazione per il tour di coppia Figli di un re minore si fa piuttosto intensa, complice l’armonia tra i due artisti. Nel dettaglio le date tedesche del tour si terranno il 14 settembre a Zurigo, il 16 a Stuttgart, il 17 a Liège e il 19 a Düsseldorf.

Cosa ha innescato la crisi tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo?

Ma cosa sarebbe accaduto tra i due cantanti originari di Napoli in passato, fino a fare incrinare i loro rapporto, come ripreso dal giornale di Alfonso Signorini? A quanto pare, Nino D’Angelo avrebbe innescato la crisi dell’amicizia con Gigi D’Alessio, dal momento che ha presentato Livio Cori al padre di LDA per delle collaborazioni musicali, ma la situazione sarebbe poi precipitata quando il giovane avrebbe iniziato a intrecciare una frequentazione con Anna Tatangelo, l’allora compagna di D’Alessio, fino a provocare la rottura tanto vociferata. I due artisti, incalzati sulla tanto discussa lite a Domenica in -talk domenicale condotto da Maria Venier- hanno di recente ammesso il litigio, attribuendolo a delle divergenze artistiche inconciliabili avute tra loro. Ma la tempesta é acqua passata per i due e in particolare Gigi D’Alessio vive un periodo d’oro.

Amici/ Albe e Serena Carella vacanze passionali in Sardegna: relax, mare e coccole infuocate

Oltre il sold-out raggiunto con il suo evento live a Piazza del Plebiscito, da Napoli, per il cantautore e polistrumentista anche l’amore prosegue per lui a gonfie vele: lo scorso gennaio 2022 é nato il quinto figlio Francesco, concepito con l’attuale compagna bionda e dagli occhi di ghiaccio, Denise Esposito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA