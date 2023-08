Gigi D’Alessio, il concerto di Avellino é a rischio/ “Motivi di sicurezza…”

Gigi D’Alessio: il concerto di Avellino rischia la cancellazione?

Mentre il figlio d’arte, LDA, conquista Lisbona in occasione della “GMG”, Gigi D’Alessio rischierebbe la cancellazione del concerto previsto ad Avellino, per “motivi di sicurezza”. O almeno questo é stando a quanto si apprende tra le flash news musicali del momento, relativamente al live atteso per il 10 agosto 2023, nel mezzo delle date evento del tour di Gigi D’Alessio- Dove c’é il sole- che durerà tutta l’estate, fino al prossimo settembre 2023.

A quanto pare, nel dettaglio, il nuovo caso di Gigi D’Alessio vedrebbe l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo rischiare la realizzazione dell’evento atteso a Moschiano, e nel frattempo si starebbe pensando ad una nuova location in alternativa a quella di Avellino, al fine di concretizzare l’appuntamento.

L’evento di Avellino é cancellato, spostato e/o procrastinato?

L’evento del padre d’arte di LDA rischia la cancellazione per via della mancata concessione dell’autorizzazione da parte del Prefetto di Avellino, che mette in discussione l’intera esibizione del cantante partenopeo, come rendono noto i media locali e le fonti insider vicine alla location. “Rosario Addeo, sindaco del comune campano, fa sapere che poiché il sito è sotto sequestro le autorità non hanno potuto dare l’autorizzazione“.

Così, intanto, l’organizzazione starebbe mobilitandosi per l’assegnazione di una nuova location al fine di concretizzare l’evento tanto atteso dai fan di Gigi, e l’alternativa sarebbe Lauro, un comune vicino con una struttura più adatta e sicura. Rossano Sergio Boglione, sindaco di Lauro, rende intanto disponibile l’area del PIP. Non si sa se il concerto avverrà a Moschiano o a Lauro, ma quel che è certo è che tutti stanno lavorando per far sì che l’iniziativa live del cantautore non venga annullata.

Così, come inoltre, ripreso sul portale web d’informazione Il fatto quotidiano, non é ancora reso noto se l’evento sia destinato ad essere cancellato, spostato e/o procrastinato per una nuova location e/o una nuova data. Il che rappresenterebbe un grattacapo per Gigi D’Alessio (56 anni), che nonostante tutto quest’estate 2023 si é concesso una vacanza extra-lusso made in Sardegna, insieme alla neo compagna, Denise Esposito (30 anni).











