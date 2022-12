Gigi D’Alessio, il dolce tributo a Pelé commuove il web/ “Adesso potrai…”

Gigi D’Alessio ricorda Pelé: il messaggio di addio

A poche ore dal Capodanno 2023, il 2022 si chiude con la morte di Pelé, considerato il più grande calciatore di sempre, e in un commosso addio social Gigi D’Alessio rivive il ricordo di un incontro con la compianta leggenda. Mentre lo attende il concerto di Capodanno a Matera, Gigi D’Alessio condivide via Instagram il video di un momento dalle emozioni al cardiopalmo vissuto con il campione del calcio made in Brazil. “Insieme al grandissimo Pelé vogliamo dire ‘Forza Napoli'”, dichiarano nel giorno dell’incontro l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo insieme al compianto calciatore, nel video condiviso online e che ora fa incetta di interazioni social sul profilo Instagram di Gigi D’Alessio.

E a corredo del post, Gigi D’Alessio poi scrive il messaggio dedicato a Pelé e al campione del calcio per antonomasia nella memoria dei tifosi del Napoli: “Adesso palleggerai con Diego Armando Maradona”.

Pelé muore a 82 anni: il ricordo della leggenda del Calcio

Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, nasceva a Três Corações, il 23 ottobre 1940, ed é morto a San Paolo, il 29 dicembre 2022. É stato un calciatore e dirigente sportivo brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante.È l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, evento avvenuto con la nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato inserito dal settimanale statunitense Time nel “TIME 100 Heroes & Icons” del XX secolo. È stato proclamato “Tesoro nazionale” dal presidente del Brasile Jânio Quadros, e, nel luglio 2011, “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità. Il campione é morto all’ospedale “Albert Einstein” di San Paolo, all’età di 82 anni: da un anno e mezzo lottava contro un cancro al colon. “Even the sky was crying”, “anche il cielo stava piangendo”, scrissero negli Stati Uniti per raccontare la sua ultima partita, il 1° ottobre 1977, l’esibizione Cosmos-Santos.

