Gigi D’Alessio, il figlio Francesco sale sul palco/ LDA ha un erede?

Gigi D’Alessio unisce le forze con Nino D’Angelo al tour Figli di un re minore: presenta sul palco Francesco e…

É ufficialmente partito il tour internazionale Figli di un re minore, che vede protagonisti in un duo di artisti inedito Gigi D’Alessio in coppia con Nino D’Angelo, e il cantante di Non Amour presentare sul palco il quinto figlio con un interrogativo generale: LDA ha un erede in musica?

Dopo la prima tappa internazionale in Svizzera, tenuta con il braccio destro e icona tra cantautori di Napoli nel mondo, Nino D’Angelo, il duo é volato dritto in Germania nonostante quest’ultimo -cosí come ha lui stesso ammesso tra i post su Instagram – abbia da sempre la paura di spostarsi in aereo. Nino ha abbattuto il muro della paura per Gigi e D’Alessio é al centro dell’attenzione mediatica per aver parlato per la prima volta ai fedeli fan, sul palco di Figli di un re minore, di Francesco, il quintogenito concepito con l’attuale compagna Denise Esposito, la quale é subentrata nella vita del cantautore e musicista dopo la rottura con Anna Tatangelo. Questo, dopo il sold-out che Gigi ha raggiunto all’evento tenutosi a Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi uno come te: 30 anni insieme, dedicato al trentennale della sua carriera, dove ha eseguito in coppia con il figlio e fenomeno pop di Amici 21, LDA, una performance sulle note di Quello che fa male -il brano con cui il terzogenito avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato, al secolo Luca D’Alessio, ha ottenuto il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo possibile nella storia di Amici. A Piazza del Plebiscito, il Gigi nazionale e internazionale si é presentato come “il papà di” LDA, in replica alle critiche di chi considera il 19enne un “figlio di papà” o ancora peggio un “raccomandato”, per il semplice fatto di essere un figlio di Gigi D’Alessio. E sempre sul palco, anche se lontano dall’amata Napoli, Gigi ha voluto parlare di sé ai fan presentandosi in coppia con il neonato Francesco.

“Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco -ha così esordito Gigi in Germania, stringendo tra le braccia il quintogenito, quasi come a volerne preannunciare un futuro da artista-. Per la prima volta sul palco”. Un momento a dir poco emozionante per i fan di Gigi D’Alessio e Denise Esposito, che non a caso ora condivide l’emozione con i follower con alcuni post di ricordo tra le storie su Instagram.

E nel mezzo del sentiment web sui risvolti del successo internazionale di Figli di un re minore, una domanda generale sorge ora spontanea: che LDA abbia ufficialmente un erede in famiglia, di nome Francesco?

Francesco D’Alessio ha un futuro di artista ad attenderlo, dopo il fenomeno LDA?

Il neonato Francesco D’Alessio veniva al mondo lo scorso gennaio 2022, nel mezzo del percorso artistico che LDA ha intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, contro il chiacchiericcio dei malevoli di chi non vedeva di buon occhio la lovestory di Gigi D’Alessio con Denise Esposito per la differenza d’età intercorrente tra i due.

Proprio a Francesco, in occasione di una sfida di canto interna sulle cover, indetta ad Amici 21, LDA dedicava pochi giorni dopo la nascita del fratellino a quest’ultimo la versione personale de La tasca piena di sassi di Jovanotti, scritta di suo pugno, aggiudicandosi così la vittoria del contest con giudice Elodie: “È nata un’altra stella nel mondo, peccato che ho soltanto due foto.

Provo a cullarlo lontano in un sogno,

non ci riesco perché ormai dormo poco.

Giocherai coi giochi con cui giocavo anch’io,

ti darò ciò che in passato è stato mio.

Aprirò i tuoi occhi come ha fatto Dio,

così da non fare gli errori che ho fatto io.

Ti darò il mio mignolo per stringerlo,

nella mia mano perché sei piccolo,

regalarti il cuore per dipingerlo.

Ricorda, ci sarò“.

Un momento toccante, con cui LDA ha spazzato via le malelingue di chi era pronto a scommettere che l’arrivo di Francesco avrebbe portato malumori nella famiglia allargata di Gigi D’Alessio e nel cuore del cantautore 19enne e recordman di Amici 21.











