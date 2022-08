Gigi D’Alessio, il figlio Francesco “una baby diva”?/ La stoccata a Roberto Alessi

Gigi D’Alessio: il figlio avuto dalla neo compagna diventa virale

Dopo il sold-out segnato alla data di apertura del Gigi uno come te: 30 anni insieme -evento tributo dedicato al trentennale della sua carriera – Gigi D’Alessio torna al centro dell’attenzione mediatica, per via del quintogenito. Lo scorso gennaio 2022 veniva alla luce Francesco, il quinto figlio che Gigi D’Alessio ha concepito con la sua attuale compagna, subentrata nella vita del cantautore e musicista dopo la rottura con Anna Tatangelo, ovvero Denise Esposito. Il piccolo di nome Francesco é diventato virale in questi giorni di fine estate 2022, per un video che lo immortala mentre si trova in outfit vacanzieri, en plein air, e sta godendosi del sano relax insieme alla sua famiglia. Uno stato social che ha postato online Denise Esposito, aggiungendo al video il tappeto musicale Che idea dei Flaminio Maphia. Non appena il video é diventato di dominio pubblico sono giunti in rete tra i messaggi più disparati del web, tra i quali emerge in particolare il curioso commento del direttore del giornale di gossip, Novella 2000 , Roberto Alessi, rivelatosi una clamorosa gaffe. Scendendo nel dettaglio, il direttore di giornale ha scambiato Francesco per una “piccola diva” e quindi una bambina, nonostante lui conosca molto bene Gigi D’Alessio e la sua famiglia e abbia la sua fama di esperto del gossip. “Che meraviglia, una baby diva!”, ha esclamato tra i commenti social del web Roberto alludendo a Francesco, a margine del video diventato virale nel web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)

Le reazioni social alla “gaffe” di Roberto Alessi

Un’esclamazione quella dell’esperto di gossip che ha scatenato tra le reazioni web più disparate. “Roberto, é maschio”, ha tuonato Gigi D’Alessio, tra i vari messaggi giunti in rete. Poi non mancano i messaggi degli utenti comuni, tra cui il seguente, che sottolinea non troppo velatamente la gaffe commessa da Roberto Alessi:” Dai, è Francesco Junior, lo sanno anche le pietre”.

Solo qualche giorno fa, lo stesso Roberto Alessi aveva parlato della vita privata di Gigi D’Alessio in un intervento concesso a Estate in diretta, talk pomeridiano condotto su Rai 1 da Gianluca Semprini e Roberta Capua. Per l’occasione l’esperto di gossip ha rivelato che Denise Esposito sarebbe la quota della nuova coppia di piccioncini, tra lei e Gigi D’Alessio, a voler mantenere un low profile rispetto alla lovestory, mentre il padre dell’ex Amici 21, LDA, vorrebbe poter uscire allo scoperto con il nuovo amore, senza più nascondere la loro relazione.

