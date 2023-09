Gigi D’Alessio, il sold-out a Vicenza é virale/ Successo inarrestabile per Dove c’é il sole tour!

Gigi D’Alessio é atteso ai Tim Music Awards 2023: il messaggio social

Gigi D’Alessio é ufficialmente tra gli ospiti speciali attesi ai Tim Music Awards 2023, l’evento live all’Arena di Verona che lo attende sul palco insieme al figlio d’arte LDA. Il cantautore napoletano, nonché padre d’arte del fenomeno pop uscente del talent show di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, é incluso nella lista dei cinquanta ospiti speciali previsti alle due serate dei Tim Music Awards 2023 tra esibizioni e cerimonia di premiazione, condotte dal duo formato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in chiaro tv e via streaming sui canali Rai.

Le serate evento, dove tra gli highlights si attendono i PREMI targati FIMI/Gik da conferirsi agli artisti relativamente alle vendite di singoli e album e gli incassi di tour e live, con le certificazioni di disco d’oro, platino e multiplatino, vedono la partecipazione certa di Gigi D’Alessio, preceduta dalla presenza del figlio d’arte LDA registratasi a Tim Music Awards – la festa, cerimonia inaugurale della maxi manifestazione musicale dedicata ai numero 1 della musica made in Italy.

Gigi D’Alessio é vincitore ai Tim Music Awards?

E, intanto, Gigi D’Alessio infiamma la competizione nel firmamento delle star musicali, in un messaggio social di reaction allo stato di sold-out conseguito con l’ultimo show di Vicenza, andato il tutto esaurito. Si tratta di una data del Dove c’é il sole tour, per il quale Gigi D’Alessio potrebbe ricevere un ambito premio speciale SIAE alla manifestazione musicale dei Tim Music Awards 2023.

“Il calore della musica non ha confini. Grazie Vicenza per il tutto esaurito di ieri”, fa sapere tra le righe del nuovo post condiviso via Instagram, il cantautore atteso all’evento di premiazione Tim Music Awards 2023. Un messaggio intriso di un forte senso di gratitudine che avvicina Gigi D’Alessio alle folle di fan che lo seguono ovunque, nei live show dal vivo.

