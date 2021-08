Gigi D’Alessio/ La gravidanza di Denise Esposito e i 30 anni di carriera con un evento nel 2022

C’è anche Gigi D’Alessio tra gli ospiti della puntata de La musica che gira intorno in onda in replica questa sera su Rai1. Di recente ha fatto molto rumore la notizia della gravidanza di Denise Esposito, la ragazza presentata al pubblico come la sua nuova fidanzata. La vita sentimentale di Gigi è stata molto burrascosa, e in diverse occasioni lui stesso si è mostrato insofferente rispetto ai gossip che lo hanno travolto.

In generale, infatti, Gigi preferisce che ci si concentri sulla sua musica. Nel 2022 festeggerà i suoi trent’anni di carriera, e per l’occasione sarebbe bello organizzare qualcosa: “Ci penserò sicuramente. Ora voglio portare questi ragazzi nel mondo”. I ragazzi di cui parla sono quelli presenti con la loro voce nel suo nuovo album, Buongiorno, che racchiude al suo interno diversi featuring inediti.

Gigi D’Alessio e l’amicizia con Clementino

“Abbiamo su whatsapp una chat Buongiorno che è più forte del disco”, ha dichiarato il cantautore in un’intervista del 30 settembre a Sky Tg24. “Clementino è il capo villaggio. Mi ha detto che ci voleva un cantante pop per mettere tutti i rapper insieme. A Verona, in occasione della serata in Arena, ho regalato una paio di sneaker a tutti perché abbiamo molta strada da percorrere nel mondo”.

L’amicizia con Clementino è un capitolo importante della sua vita. Gigi lo definisce addirittura uno di ‘famiglia’, insieme ovviamente a tutti i loro fan: “Qualche sera fa sempre Clementino ha organizzato una cena a Napoli: in un attimo diecimila persone sono giunte in piazza San Nazzaro. E pure le forze dell’ordine, era diventato un assembramento. Questi episodi servono per raccontarti quanto siamo famiglia”.

Gigi D’Alessio: “Mi è servito studiare musica”

Mettendosi nei panni dei più giovani, Gigi D’Alessio sostiene che nella musica si debba ‘buttare il sangue’: oggi emergere è più facile, ma si consuma tutto altrettanto in fretta. “Basta qualche follower e hai il contratto”, sottolinea D’Alessio. “Vedo tanta fragilità in generale e ribadisco che la gavetta è bella: la casa costruita coi pilastri di cemento non cade ma se la fai di legno il primo scroscio d’acqua la abbatte. Oggi c’è troppo usa e getta”.

Parlando della sua esperienza, invece, Gigi D’Alessio ricorda di aver molto lavorato prima di arrivare al successo e ai risultati che sperava: “A vent’anni ho studiato la musica e mi è servito. Non siamo chirurghi, non salviamo vite, ma la musica è una materia che va studiata e capita”.

