Gigi D’Alessio: la vacanza é con la famiglia allargata/ Con lui, il figlio dell’ex Anna Tatangelo e…

Gigi D’Alessio si concede una vacanza in Sardegna: il relax é con la famiglia allargata, insieme a Denise Esposito e…

Gigi D’Alessio si concede una pausa estiva nel mezzo del tour sold-out, e in viaggio con lui c’é la famiglia allargata con Denise Esposito, Francesco e Andrea D’Alessio. L’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, tra un live concert e l’altro del tour estivo che prosegue intanto fino a settembre ed in continuo aggiornamento, dato il successo inarrestabile, si concede una vacanza extra-lusso made in Sardegna. Non a caso il cantautore di Napoli di fama internazionale é protagonista della cronaca rosa nel nuovo numero di Chi magazine. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha beccato Gigi D’Alessio mentre preferiva il relax alla sessione di tintarella in vacanza, a Porto Rotondo (Sassari).

Così come trapela dalle immagini esclusive dalla vacay sarda della popstar campana, nel tentativo di sfuggire agli scottanti raggi di sole Gigi D’Alessio sfreccia a bordo di un bolide da 300 cavalli. Una moto d’acqua che lo accompagna nella sua calorosa estate 2023, vissuta al fianco della compagna di diversi anni più giovane e che lo ha reso papà per la quinta volta del loro primogenito Francesco, Denise Esposito (30 anni). Tra una pappa e l’altra richiesta per la crescita del primogenito Francesco, Gigi D’Alessio si lascia immortalare sul bolide prima in compagnia dell’amata bionda dallo sguardo di ghiaccio, Denise, che a favore di camera sul suolo sardo sfoggia un total-pink look da Barbie, poi con il figlio 13enne dell’ultima ex e collega cantautrice, Anna Tatangelo.

La vacanza made in Sardegna per il cantautore 56enne e padre d’arte di Luca D’Alessio in arte LDA, é infatti con la famiglia allargata, tanto che non manca all’appello il quartogenito figlio che il cantautore ha avuto da Lady Tatangelo, Andrea. E la dolce compagnia per il Gigi internazionale non finisce qui.

Gigi D’Alessio preferisce il relax alla tintarella

“Dove c’è un piccolo molo privato in cui sono attraccate due moto d’acqua di grande

cilindrata che la fanno da padrone. Sono tutte e due di Gigi, che, quando si trova qui in vacanza, ogni tardo pomeriggio va a farsi un giro nel golfo, scende a Marinella per un aperitivo e poi rientra a casa – si apprende tra le righe nella caption delle immagini della vacanza extra-lusso-. L’ha fatto, con abitudinaria regolarità, anche nei giorni scorsi, durante una breve pausa del suo

tour “Dove c’è il sole”, che lo vedrà occupato

per tutta l’estate secondo un calendario fitto”. Insomma, quando non é in villa la popstar in attività al “Dove c’é il sole” tour sfreccia in sella ad una Kawasaki Jet Ski Ultra 310LX, il cui prezzo di listino é pari alla cifra stellare di 6 mila euro circa.

Intanto, il terzogenito figlio d’arte dell’amato cantautore campano, LDA, segna un atterraggio da vera popstar a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù…











