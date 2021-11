Gigi D’Alessio, lezioni di canto al figlio LDA/ Il video diventa virale su Tik Tok

È ormai cosa nota che LDA, uno dei nuovi allievi di Amici 21, sia in realtà Luca D’Alessio, figlio del celebre Gigi D’Alessio. L’uso di un acronimo come nome d’arte da parte del ragazzo esprime chiaramente la volontà di non essere associato al celebre padre, e non essere dunque additato come ‘figlio di’, cosa che comunque gli è stata spesso fatta notare da Anna Pettinelli ad Amici.

“Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”, aveva d’altronde dichiarato in un’intervista rilasciata qualche tempo prima di entrare nella scuola di Canale 5 a CheNews.it. Eppure nelle ultime ore su Tik Tok è diventato virale proprio un video che riguarda LDA e suo padre Gigi.

Gigi D’Alessio dà ‘lezioni’ di musica a suo figlio Luca: il video fa impazzire i fan

Nel video un Luca D’Alessio ancora piccolo prende ‘lezioni’ di musica proprio dal suo papà Gigi D’Alessio e canta una canzone napoletana, A città e Pulecenella. Il simpatico filmato ha fatto letteralmente impazzire il web, tanto da diventare virale in poche ore. Chissà se Maria De Filippi deciderà di riproporlo proprio a Luca ad Amici. Intanto è proprio qui, in diretta su Canale 5, che il ragazzo si è aperto su un suo problema: l’ansia. “Volevo dire a tutti i ragazzi che soffrono di ansia sociale e attacchi di panico che se sono riuscito io a parlare davanti a milioni di persone, loro devono parlarne con i loro genitori e non fare scemenze”, è stato il suo appello nella puntata di domenica scorsa.

