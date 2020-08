Gigi D’Alessio nonno bis/ L’arrivo di Sofia festeggiato anche da Anna Tatangelo

Fiocco rosa in casa D’Alessio. Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta: è nata Sofia, la figlia di Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte che sui social hanno annunciato l’arrivo della piccola. Una gioia immensa per il cantautore napoletano che ha ripostato l’annuncio anche sul suo profilo Instagram che è stato letteralmente preso d’assalto dai fan che si sono congratulati con “nonno Gigi”. Tantissimi i messaggi di affetto e gli auguri da parte dei fan sempre più numerosi del cantante napoletano, ma tra i tantissimi auguri e likes uno si è fatto notare più degli altri. Si tratta del commento di Anna Tatangelo, la ex compagna di D’Alessio, che ha commentato la lieta notizia con una serie di emoticon a forma di cuore. Nonostante la storia d’amore tra i due sia oramai solo un bellissimo ricordo, la coppia è ancora oggi molto unita e un evento di gioia come questo non poteva che essere celebrato e condiviso.

Gigi D’Alessio figli: Claudio è diventato papà per la seconda volta

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta. Grandi festeggiamenti in casa D’Alessio per l’arrivo di Sofia, la piccola nata dalla storia d’amore tra Claudio D’Alessio, figlio del cantante, e la compagna Giusy Lo Conte. Il cantautore napoletano in passato era già diventato nonna di Noemi, una bellissima bambina nata dalla precedente relazione del figlio Claudio con la ex compagna Francesca. Il figlio del cantautore napoletano, una volta conclusa la storia con Francesca, è stato al centro del gossip per una serie di presunti flirt, ma poi tre anni fa ha trovato il grande amore. Da tre anni, infatti, è felicemente legato alla ballerina Giusy Lo Conte conosciuta dal grande pubblico per aver danzato in programmi di successo come “Tale e Quale Show”, “Made in Sud” e “I Migliori Anni”. Che dire, una gioia immensa per Gigi D’Alessio e chissà che questo nuovo arrivo in famiglia non possa essere da spunto per la composizione di una nuova canzone!

