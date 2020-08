Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ci riprova?/ Sui social canta “Un nuovo bacio”, ma…

Gigi D’Alessio canta “Un nuovo bacio” sui social e scatta l’effetto nostalgia per la sua storia d’amore con Anna Tatangelo. La canzone, infatti, ha segnato l’inizio della collaborazione artistica tra i due, ma anche lo sbocciare del loro grande amore. Correva l’anno 2002 quando il cantautore napoletano pubblica il brano cantato in coppia con una giovanissima Anna Tatangelo conquistando le classifiche di vendita e non solo. Il brano ha fatto da colonna sonora alla loro storia d’amore sbocciata qualche anno dopo ed ufficializzata dalla coppia nel 2006. Una scelta inusuale quella dell’artista che, nel giorno del 15 agosto, ha deciso di augurare buon ferragosto ai suoi fan reinterpretando proprio il celebre brano. In tanti hanno intravisto nella canzone una sorta di dedica a distanza da parte dell’ex compagno alla bellissima interprete di Sora. Sarà stato davvero così? Una cosa è certa: dopo 14 anni d’amore, suggellato anche dalla nascita del figlio Andrea, la coppia ha deciso di separarsi e prendere strade diverse, ma si sa che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio news: “ci saremo sempre”

La fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha scosso i tantissimi fan che, fino all’ultimo, hanno sempre sperato che i due potessero riappacificarsi. Nulla da fare, visto che i due artisti hanno preso strade diverse pur restando amici e complici. “È stata dura, ma ci saremo sempre l’uno per l’altro – ha raccontato la cantante durante un’intervista rilascia al Corriere della Sera. Non solo, la Tatangelo parlando proprio della sua vita ha detto: “ho l’età della consapevolezza. Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide”. Anche se i due si sono detti addio, la coppia non nasconde di essere rimasti in ottimi rapporti. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio – ha sottolineato la Tatangelo -. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”. Intanto la Tatangelo si gode la sua nuova vita personale ed artistica sancita anche dall’uscita del nuovo singolo “Guapo” con tanto di look biondo!



