Gigi D’Alessio “tradisce” Anna Tatangelo/ “Mara fammi mettere la capa sulle tette”

Gigi D’Alessio è stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata di Domenica In, il contenitore di successo condotto da Mara Venier. Il cantautore si è raccontato a cuore aperto in compagnia di Vanessa Incontrada a pochi giorni dalla prima puntata di “20 anni che siamo italiani”, il nuovo show in partenza da venerdì 29 novembre 2019 su Rai1. Una lunga chiacchierata che ha visto D’Alessio ricordare i suoi esordi, le tante difficoltà e il bellissimo rapporto con la famiglia. ““I genitori sono la finestra sulla vita e quando li perdi poi è tutto buio. Chi ha i genitori è ricco e non lo sa” ha detto il compagno di Anna Tatangelo che parlando del brano “La prima stella” portato in gara al Festival di Sanremo ha rivelato: “perché la canzone si intitola La prima stella? Perché quando mi metto in macchina la prima stella che vedo mi fa pensare a madre. So che lei c’è e mi accompagna sempre”.

Gigi D’Alessio commuove e diverte Mara Venier

Le parole di Gigi D’Alessio nel ricordare la madre scomparsa ha commosso lacrime Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è scoppiata in lacrime al punto da costringere la Rai a mandare la pubblicità. La zia Mara, infatti, non ha mai nascosto il suo dolore per la morte della madre Elsa scomparsa nel 2015. Un momento davvero commovente, che poco dopo ha lasciato spazio ad un simpaticissimo siparietto. D’Alessio, infatti, poco dopo si è seduto al pianoforte per cantare uno dei suoi successi e, tra una nota e l’altra, si è avvicino alla Venier dicendo: “Fammi mettere la capa sulle tette. Poltrone e sofà, artigiani della qualità, mi appoggio sempre sulle tue tette”. Mara Venier è scoppiata a ridere, ma D’Alessio ha insistito dicendo: “se mi aspetti mi posso buttare dal quinto piano, non ho paura, cado su questo ben di Dio. Vanessa non ti scandalizzare, lo faccio sempre”. La Venier ha replicato: “non è vero”, ma D’Alessio irremovibile ha sottolineato: “Mara, arriva prima il seno e poi tu!”. Come passare dalla lacrime alle risate!

