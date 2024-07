Denise Esposito e Gigi D’Alessio sono sempre più innamorati e non lo nascondono più. La coppia è uscita allo scoperto da diverso tempo e nel giro di pochi anni hanno dato alla luce due meravigliosi bambini, Francesco e la nuova arrivata Ginevra, che sono la loro gioia più grande e che li ha uniti tantissimo. Proprio sui social il cantautore napoletano tempo fa ha postato una foto della compagna in dolce attesa scrivendo :”non c’è niente che ami di più in questa vita che stare con voi due”. Il sesso dell’ultimo figlio è stato svelato proprio da D’Alessio dalle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni: “con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome”.

Si tratta del secondo figlio per Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio che ha fatto breccia nel cuore del cantautore nel giro di pochissimo tempo. Dopo un concerto tenuto a Capri, Denise ha conosciuto Gigi tramite amici in comune e tra i due è scattata la scintilla.

Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito, innamorati e felici

Dopo quell’incontro è cambiata la vita di Denise Esposito e di Gigi D’Alessio visto che i due si sono perdutamente innamorati e poco dopo hanno cominciato a vivere insieme. Poi l’arrivo del primo figlio Francesco seguito poco dopo dalla figlia Ginevra. “La vera ricchezza è tornare a casa e avere i tuoi figli che ti amano. Avere il senso di responsabilità di dire li ho messi al mondo, li devo seguire. Rinunciare alla propria vita per dedicarsi ad altro” – ha detto il cantautore napoletano.

Proprio D’Alessio sui social ha condiviso tutto il suo amore per la compagna Denise Esposito: Denise è una donna che amo tanto. E’ la donna con cui vorrei invecchiare”.