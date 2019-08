Gigi D’Alessio/ Quell’abbraccio di Anna Tatangelo che rassicura i fan…

Gigi D’Alessio ha avuto di recente una bruttissima notizia. Non ce l’ha fatta infatti Fabio Muroni, il piccolo che aveva commosso tutta l’Italia. Era affetto fin dalla nascita da tetraparesi spastica, una encefalopatia di origine dismetabolica e dalla “sindrome di West”. Delle patologie che gli impediva di parlare, camminare e addirittura di afferrare oggetti. Un bimbo che aveva bisogno di essere accudito 24 ore su 24. Oltre a Gigi D’Alessio anche Laura Pausini aveva preso questa storia a cuore, andandolo a trovare all’ospedale Maggiore di Lodi. L’artista campano aveva donato alla sua famiglia parte dei proventi di uno dei suoi concerti, per cercare di sostenere una lotta con la vita che il bimbo aveva dovuto affrontare fin da quando era nato.

Gigi D’Alessio, canterà il nuovo singolo?

Gigi D’Alessio è già stato protagonista a Battiti Live 2019 per due volte. Era presente infatti nella tappa d’apertura di Vieste e anche nella penultima a Gallipoli, mentre non l’abbiamo visto a Brindisi, Trani e Bari. Sul palcoscenico ha portato il suo nuovo grande successo “Domani vedrai” cantato insieme a Ejigayehu “Gigi” Shibabaw e uscito da pochissimo. Il brano ha anticipato l’uscita del nuovo album e ha mostrato un Gigi pronto a lavorare su sonorità diverse, senza tralasciare però l’amore per la sua Napoli sempre al centro del testo con un linguaggio che non ha intenzione di cambiare. Il dialetto infatti si fonde magicamente all’italiano con il sound mediterraneo tipico che si muove attorno a sonorità decisamente più elettroniche.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: vacanza d’amore, torna il sereno!

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno vivendo un’estate di grande relax anche se alternata da vacanze a impegni professionali. Di recente la coppia ha mostrato delle foto dalla Sardegna dove sono stati insieme a loro figlio. Sembra dunque tutto essere tornato a posto dopo un lungo periodo in cui la coppia sembrava definitivamente destinata a lasciarsi. I due però hanno lavorato a lungo sulla loro crisi, riuscendo a capire che alla fine l’amore, quando c’è, è più forte di qualsiasi cosa e che anche le liti possono essere messe da parte se c’è la volontà da entrambe le parti. È così che sono tornati insieme se possibile ancor più innamorati di prima come dimostrato dal rassicurante abbraccio di Anna Tatangelo verso Gigi D’Alessio e loro sorrisi postato negli ultimi giorni su Instagram.

Gigi D’Alessio, Il video del nuovo singolo Domani vedrai





