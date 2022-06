Gigi D’Alessio, Uno come te 30 anni insieme/ Concerto 18 giugno, scaletta: “Sarà un grande karaoke”

Gigi D’Alessio, concerto a Napoli 18 giugno 2022: è possibile vederlo in TV?

Gigi D’Alessio torna a Piazza del Plebiscito per la seconda data del suo evento speciale dedicato ai suoi 30 anni di carriera, “Uno come me, 30 anni insieme”. Si tratta del secondo concerto di Gigi che ieri, 17 giugno, è salito sul palco con una lunga schiera di ospiti e tanta musica. Il pubblico ha potuto seguire ieri l’evento su Raiplay, in diretta streaming, ma questa sera non sarà così.

In questo secondo appuntamento con Uno come me, 30 anni insieme, non ci sarà la diretta. Il concerto sarà però registrato e le riprese serviranno per un docufilm che verrà rilasciato prossimamente. Sarà una serata di grandi emozioni per il pubblico presente all’evento a Napoli, durante la quale D’Alessio porterà sul palco alcuni dei suoi grandi classici.

Gigi D’Alessio, Uno come te 30 anni insieme: la scaletta

Con un tuffo al passato, Gigi D’Alessio si esibirà in alcuni dei suoi primissimi successi. Non sappiamo, al momento, quale sia la scaletta ufficiale della serata, ma sappiamo che tra i brani esibiti ci saranno: “Non mollare mai”, “Non dirgli mai”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, Cient’anne”, “Un cuore malato”, “Mon amour”, “Quanti amori” e “Tu che ne sai”.

“Sarà un grande karaoke!” ha annunciato il cantante in precedenza parlando di queste due serate evento. “Il vero protagonista sarà il pubblico! – ha continuato – Questa è una serata per loro, che mi sono sempre stati vicino. 30 anni di carriera sono tanti, ma senza di loro non sarei qui. Questi 30 anni di carriera sono stati splendidi: la mia prima grande emozione è stata vedere i bagarini che vendevano i biglietti al mio primo concerto all’arcobaleno, dopo un disco di solo 8 canzoni. Lì ho capito che stava succedendo qualcosa.” ha ricordato il cantante.

