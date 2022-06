Gigi D’Alessio, Uno Come Te 30 anni insieme/ Diretta concerto Rai 1, scaletta e ospiti

Gigi uno come te: 30 anni insieme: la carriera di Gigi D’Alessio

Si avvicina il via al doppio evento organizzato per il trentennale dall’inizio della carriera artistica di Gigi D’Alessio, uno dei cantautori e polistrumentisti italiani più apprezzati in Italia e all’estero. Si tratta di un doppio live previsto per il 17 e il 18 giugno 2022, la cui prima data è andata del tutto sold-out: il Gigi uno come te: 30 anni insieme. Ad essere accolto sul palco dello show, la cui prima data verrà trasmessa in tv in diretta da Piazza Del Plebiscito e a partire dalle 21:15 su Rai 1, il 17 giugno.

LDA si supera con Quello che fa male/ Batte ancora il suo record, dopo Amici 21

In data 15 giugno 2022, si è tenuta presso il Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania la conferenza stampa del concerto-evento Gigi uno come te: 30 anni insieme, che come ripreso da Gigi in carne ed ossa in un’intervista a Tv, sorrisi & canzoni, vuole essere un’ode a Napoli e ai napoletani.

In sede di conferenza, si è appreso che al live si canterà “Non dirgli mai” con un’orchestra tutta al femminile dall’interno del Teatro San Carlo di Napoli. Non mancheranno quindi omaggi ai personaggi-simboli contraddistintivi di Napoli, quali Pino Daniele, Dalla, Totò, Maradona e Mario Merola, con un’orchestra diretta da Adriano Pennino.

Gigi D’Alessio/ "30 di carriera? La mia festa, di Napoli e dei miei colleghi"

Gigi D’Alessio e LDA: padre e figlio sul palco di Gigi uno come te: 30 anni insieme

Tra gli highlights dell’evento più attesi, si assisterà ad un omaggio di Gigi D’Alessio in coppia con Fiorello e in memoria di Renato Carosone. Mara Venier introdurrà un’intervista doppia con D’Alessio senior e junior, ovvero Gigi D’Alessio e LDA (Luca D’Alessio), allievo dei record di Amici 21 e terzogenito che il cantante di Mon amour ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato. LDA si esibirà sulle note di uno dei suoi brani presentati ad Amici 21, accompagnato dal padre al pianoforte.

LDA torna sul palco con Gigi D'Alessio/ Il duetto è sulle note di...

Gigi uno come te: 30 anni insieme, gli ospiti del concerto di Gig D’alessio

Gli ospiti confermati al concerto evento Gigi uno come te: 30 anni insieme sono grandi nomi non solo della musica, ma delle arti in genere, tra cui grandi amici di Gigi D’Alessio.

Amadeus Alessandra Amoroso Fiorello Vanessa Incontrada Achille Lauro LDA Fiorella Mannoia Vincenzo Salemme Eros Ramazzotti Alessandro Siani Mara Venier Andrea Delogu Stefano De Martino Maurizio Casagrande Clementino Luchè Massimo Alberti Francesco Merola Rosario Miraggio Geolier Lele Blade MV Killa Samurai Jay Enzo Dong Vale Lambo Franco Ricciardi Ivan Granatino

Durante la conferenza stampa dell’evento è intervenuto Claudio Fasulo, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time, che ha anticipato una novità. Nel dettaglio, tra uno spazio pubblicitario tv e l’altro dell’evento, si assisterà a dei frame in cui Gigi D’Alessio si esibirà per il pubblico presente in piazza sul sito web di streaming RaiPlay, attraverso delle dirette esclusive.

Inoltre, è stato evidenziato quanto l’intrattenimento musicale sia diventato importante come veicolo di informazione e condivisione della grande bellezza made in Italy: ” La bellezza di Piazza Plebiscito ci permette di tornare a parlare della bellezza italiana, che abbiamo celebrato con The Sounds of Beauty all’Eurovision Song Contest. E da ESC viene il regista Duccio Forzano, fresco dei successi a Torino”.

Gigi D’Alessio promuove una raccolta benefica per l’Ucraina

Grazie alla partecipazione di Rai per il Sociale, nel corso dell’evento partenopeo di Gigi D’Alessio Uno Come Te – 30 anni insieme, sarà promossa la raccolta fondi attraverso il numero 45592 in aiuto dei bambini ucraini che siano affetti da patologie gravi. La raccolta viene promossa dalla Fondazione Santobono – Pausillipon di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA