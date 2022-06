Gigi D’Alessio, Uno come te 30 anni insieme/ Pagelle: momento top con LDA, flop Vanessa Incontrada

Gigi D’Alessio, Uno come te 30 anni insieme: il concerto a Napoli è un successo

Una serata all’insegna della musica, tra passato, presente e futuro. Il concerto dei trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio è un concentrato di emozioni, con tanti amici e colleghi che omaggiano l’artista partenopeo in modo autentico e genuino. Da Eros Ramazzotti ad Alessandra Amoroso, passando per Fiorella Mannoia, Amadeus, Rosario Fiorello, Mara Venier e Alessandro Siani. Dal punto di vista sentimentale, il momento più bello è il siparietto col figlio Luca (in arte LDA, ndr) dove padre e figlio si parlano col cuore in mano. Voto 7,5.

Mentre D’Alessio sfodera i pezzi più importanti della sua carriera, Amadeus irrompe al concerto e aiuta il padrone di casa a realizzare un sogno: cantare al Teatro San Carlo il brano non Dirgli Mai. Un desiderio che sintetizza perfettamente il legame tra il cantante e la sua terra. “Napoli è mia madre, questa è una famiglia. Abbiamo sofferto e gioito insieme”, ha raccontato D’Alessio durante l’evento. Momento davvero speciale. Voto 7,5.

Però non tutto è oro quel che luccica nel trentennale di carriera di Gigi D’Alessio. Alessandro Siani, che subentra a fine serata, si lascia andare ad una serie di gag davvero scontate e piuttosto banali. Non lascia il segno. Voto 4. Vanessa Incontrada non incanta, ma dà manforte al suo amico D’Alessio, spronandolo solo come un’amica vera può fare. Voto 5,5. Fiorello non sorprende più, ma la sua verve è una sicurezza e Napoli sembra gradire. Voto 6. Chi non sbaglia un colpo è Vincenzo Salemme, che diverte e si diverte con le sue perle di saggezza sulla comicità. Voto 7. E poi c’è il ritorno negli anni novanta con Amadeus deejay, uno spezzone di spensieratezza impagabile nella notte magica di Gigi D’Alessio.

