GIGI E ROSS/ “Bisogna essere sempre curiosi” (Improvviserai)

Gigi e Ross tornano in tv tra i protagonisti di Improvviserai, il nuovo programma di Ale e Franz in partenza da giovedì 18 luglio 2019 in prima serata su Rai2. Il duo di comici, infatti, è parte di una supersquadra di comici in cui ci sono anche Maria Di Biase e Alessandro Betti. Un nuovo show ispirato al format tedesco “Schillerstraße” che richiama alla memoria “Buona la prima”, il programma precedentemente trasmesso tra il 2007 e 2017 su Italia 1. Dopo 11 anni di conduzione di Made In Sud, Luigi Esposito e Rosario Morra tornano nella prima serata di Rai2 a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione di un libro dal titolo “La maledizione dell’acciaio” di cui sono gli ideatori.

Gigi e Ross: “Ciò che sappiamo lo abbiamo appreso dalla lettura di testi”

Durante la presentazione del libro, scritto da Oreste Ciccariello, ma ideato da Gigi e Ross, il duo di comici e conduttori televisivi ha detto: “si deve leggere sempre. Ciò che sappiamo lo abbiamo appreso dalla lettura di testi”. Gli ex conduttori di Made in Sud hanno precisato come la loro formazione teatrale sia frutto di una lettura attenta di diversi classici. “Grazie al nostro lavoro leggiamo ancora e tanto, soprattutto copioni e sceneggiature. Importante è anche informarsi utilizzando sia la stampa che le nuove tecnologie; bisogna guardarsi intorno e capire ciò che ci circonda, essere sempre curiosi”. La curiosità è fondamentale per Gigi e Ross che sono pronti a far divertire i telespettatori in quello che si preannuncia uno show a metà strada la sitcom e il teatro. Gli attori di scena dovranno costruire una storia senza aver alcun copione, ma semplicemente l’inizio della storia.

“Schierarsi dalla parte del bene”

Non solo televisione, teatro e cinema nella carriera di Gigi e Ross che quest’anno hanno debuttato nel mondo della narrativa con una storia avvincente e dai risvolti sociali: “quando abbiamo scritto la sceneggiatura e il libro , non pensavamo che avesse un risvolto sociale. Ne siamo contenti perchè non era previsto. Speriamo che il testo abbia ampia diffusione non perché vogliamo avere successo, ma perché può contribuire al riscatto di queste zone abbandonate”. Il duo di comici e conduttori non nasconde però che la finalità del libro è quello di esortare la gente a non voltarsi, ma a schierarsi sempre dalla parte del bene. “Conoscere quello che ci circonda per cercare di affrontarlo ed evitate di sperare che qualcuno cambi le cose al posto vostro, incominciate voi” hanno detto i due sottolineando: “l’unica arma che abbiamo è conoscere. Più conoscete, più sarà facile affrontare la vita e rispondere a tutte le domande che vi faranno per mettervi in difficoltà. Se non conosci, invece, sarai messo in difficoltà più spesso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA