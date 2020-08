Gigi e Ross/ “Siamo due persone che si sono scelte perchè molto leali”

Gigi e Ross riescono sempre a fare incetta di consensi e applausi grazie alla loro simpatia. I due conduttori e amici, inseparabili da tanti

anni, ritireranno nei prossimi giorni il premio al Telesia for Peoples. “Non solo va alla loro bravura professionale ma, soprattutto per l’opera meritoria che hanno svolto e continuano a svolgere nell’attività di comunicazione rivolta ai giovani nel periodo post Covid”, hanno precisato gli organizzatori in una nota stampa, come riferisce LabTV. Il duo comico tra l’altro è reduce del successo registrato a inizio mese presso l’Arena del Mare di Salerno, in occasione della nuova edizione del Premio Charlot. Nel frattempo i due comici stanno cercando di raccogliere ammiratori anche sul loro canale social, dove hanno lanciato il webshow Non è da noi, ormai giunto alla sesta e ultima puntata, e in cui fra gli altri compaiono anche Alessandro Siani e Francesco Paolantoni. Un programma che promette di strappare risate senza fine e che tocca diversi argomenti. “Un programma di cui si sentiva l’esigenza che finisse”, hanno ironizzato Gigi e Ross nel loro ultimo intervento virtuale. Oggi, martedì 18 agosto 2020, Gigi e Ross saranno invece ospiti di C’è tempo per, in onda come sempre nella mattinata di Rai 1

IL SEGRETO DI GIGI E ROSS

Il segreto del successo di Gigi e Ross in tv e negli eventi dal vivo è molto semplice: la conoscenza reciproca. I due comici sanno talmente

tante cose l’uno dell’altro che a volte basta un solo sguardo per far scoppiare in entrambi una risata. “Ci sono dei messaggi in codice fatti

anche solo di sguardi appunto o di un movimento o solo l’espressione del viso che ci fa ridere“, hanno specificato infatti tempo fa a ATuttoSmile. Ross apprezza in Gigi la sua forte lealtà e lo stesso si può dire anche dell’amico. “Siamo due persone che si sono scelte perchè molto leali“, hanno dichiarato, “guarda noi eravamo fan di Fausto Leali. Esatto e pensa quanto siamo leali noi adesso”. Fra i difetti invece

scopriamo che Gigi non risponde al telefono, mentre Ross ammette di essere pesante. “La pesantezza mia è la ridondanza”, ha specificato, “l’essere petulante, ritornare sullo stesso argomento almeno cento volte nei primi 5 minuti”. Le differenze nella coppia sono evidenti anche in altri campi: Ross ama il dolce, “Mangia troppi dolci perchè pensa che allenandosi può sgarrare ma ovviamente non è vero”. Gigi invece del salato, “E’ capace alle sette di mattina di fare colazione con crodino e frittatina“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA