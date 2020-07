Gigi Marzullo/ Il matrimonio con Antonella De Iuliis: “ho fatto tutto all’improvviso”

C’è anche Gigi Marzullo tra gli ospiti dell’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani“, lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada trasmesso in replica sabato 4 luglio 2020 in prima serata su Rai1. Un gran finale che ha visto il giornalista e conduttore arrivare in studio dispensando complimenti a tutti i presenti sul palcoscenico: da Flavio Insinna fino ai conduttori. “Flavio Insinna è uno dei conduttori migliori della Rai. Vanessa è la classica donna che ogni nostra mamma vorrebbe che noi sposassimo. E’ bella, ha un fisico perfetto. Gigi D’Alessio un grande. Io ho visto crescere tutti e non invecchio? Forse devo ancora crescere. Voi siete la dimostrazione che la Rai può regalare emozioni divertendosi” ha detto. Marzullo prima di lasciare lo studio. Intanto proprio in questi mesi il giornalista e conduttore ha pubblicato “Non ho capito la domanda, 365 dubbi e rovelli per tutto anno”, un libro incentrato proprio sulle sue famosissime domande. Intervistato da Libero, Marzullo ha confessato qual è la sua preferita: “non ho una domanda che mi piace più di altre, le elaboro per capire come ci si comporta di fronte alla vita, alla morte, all’amore”. Non solo, parlando poi di vita e di morte, Marzullo ha precisato. “la morte è l’unica cosa certa. Non si può sfuggire e io non la accetto. Oggi ci sono neoplasie, tumori, cancri. La verità è che si nasce già con un tumore. Quello della morte”.

Gigi Marzullo:”Matrimonio? Ci abbiamo pensato molto”

Parlando proprio di morte, Gigi Marzullo dalle pagine di Libero ha raccontato come è possibile eludere la paura: “non ci devo pensare. Lavoro molto. Amo. Bisogna tuffarsi in questi percorsi per non pensare al fatto che qui siamo qui a parlare ma magari domani non si è più qui”. Intanto il conduttore di “Sottovoce” ha anche parlato della sua vita privata soffermandosi in particolare sul matrimonio con la compagna Antonella De Iuliis: “ho fatto tutto all’improvviso. Sono andato in comune e ho avviato le pratiche, sapevo che era cosa gradita. È il coronamento di un percorso ventennale, ci abbiamo pensato molto”. Infine il conduttore ha anche parlato del suo futuro in Rai rivelando: “mi piacerebbe un programma non di notte, di prima o seconda serata dove al centro c’è un ospite che si racconta e si parla di lui attraverso le testimonianze delle persone in vita che lo conoscono. Le sue origini, gli amori, gli studi. Vedo una grande orchestra. Durata un’ora e trenta. Titolo: Vita mia“.



