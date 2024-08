Non tutti sanno che oltre ad essere un attore straordinario, Gigi Proietti era anche un doppiatore dall’immenso talento. La sua carriera, costellata di successi, lo vede prestare la voce a tanti personaggi dei film e dei cartoni animati passati alla storia per la loro incredibile espressività. A fianco al teatro, si allenava nel doppiaggio unendosi ai numerosi talenti italiani che ci hanno permesso di assaporare le pellicole straniere più belle di sempre.

Sua la voce del Genio della Lampada di Alladin, il classico Disney uscito nelle sale di tutto il mondo nel lontano 1992. Tutti ricordano questo meraviglioso personaggio, che usciva dalla sua lampada ogni volta che la si strofinava. E come dimenticare la storia del protagonista, ragazzo di strada che si innamora perdutamente della principessa Jasmine. Gigi Proietti è stato anche la voce del mitico Gatto Silvestro, personaggio dei Looney Tunes che ha passato la sua vita a dare la caccia al pulcino Titti. Dal 1964 al 1965 è stato proprio l’attore a doppiare il gatto bianco e nero nella serie, in un periodo in cui il successo dei cartoon Warner Bros stava letteralmente esplodendo.

Gigi Proietti è stato la voce di due dei draghi più famosi della tv

Suo anche lo slogan “Adriaaaanaaa”, che ha reso famosissima la saga di Rocky con Sylvester Stallone, al quale ha prestato la voce proprio Gigi Proietti. Non solo, nell’ambiente di Hollywood ha doppiato anche Robert De Niro nel film Mean Streets, Dustin Hoffman in Lenny e Ian McKellen in Lo Hobbit. Dopotutto, la sua voce era così espressiva e travolgente da essere impossibile da ignorare. Con le sue doti teatrali, Gigi Proietti riusciva a coinvolgere chiunque, sia sul set che dietro ad un microfono.

Nel 1996 è stato ingaggiato anche per il film Dragonheart, un fantasy di quelli old school che nella versione americana è stato doppiato da Sean Connery. Qui si occupava di dare la voce al drago, e ne La spada magica – Alla ricerca di Camelot ha doppiato un altro drago ancora, nel 1998. Non finisce qui, perché anche un anno prima della sua morte, Gigi Proietti ha dato prova del suo immenso talento, tornando ancora una volta ad Alladin. In questo caso ha prestato la voce al Sultano, in un riadattamento live Action del 2019. La sua voce, paterna e saggia, ha reso la pellicola ancora più intensa e profonda.

