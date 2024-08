Gigi Proietti com’è morto? Malattia del celebre attore: insufficienza cardiaca

Il 2 novembre 2020 nel giorno del suo ottantesimo compleanno è morto Gigi Proietti, celebre attore, comico e doppiatore ma nella sua lunga carriera è stato anche cantautore, regista, showman a tutto tondo e persino conduttore televisivo. Nella sua vita privata, invece, è rimasto sempre fuori dal pettegolezzo accanto alla moglie Sagitta Alter ed alle figlie Susanna e Carlotta e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ed in chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene ma anche in tutti coloro che lo hanno apprezzato e stimato per le sue doti artistiche. Tuttavia, in molti si chiedono Gigi Proietti com’è morto.

Sagitta Alter, Susanna e Carlotta: chi sono 'moglie' e figlie di Gigi Proietti/ Lui: "Mai sposati perché..."

Gigi Proietti con la malattia ha convissuto per anni, essendo affetto da un’insufficienza cardiaca, ossia un cattivo funzionamento del cuore che gli provocava una riduzione del flusso ematico. Il cuore di un paziente che soffre di tale patologia non riesce a far arrivare attraverso il sistema circolatorio il sangue ricco di ossigeno a tutti i tessuti e questo porta ad un indebolimento del cuore. Il celebre attore quindici giorni prima della sua morte era stato ricoverato per problemi cardiaci e le sue condizioni era apparse sin da subito gravi e preoccupanti.

Gigi Proietti chi è? Non solo attore ma anche doppiatore/ Sua la voce di Rocky e di Gatto Silvestro

Gigi Proietti malattia, com’è morto? Parla il medico: “Operazione non è riuscita”

Gigi Proietti è morto a causa delle complicazioni di un’insufficienza cardiaca, dopo la sua scomparsa sulla sua malattia e su Gigi Proietti com’è morto, il medico che lo aveva in cura da anni ha rivelato: “Da anni era un cardiopatico grave ed è venuto qui il 17 ottobre scorso già in condizioni preoccupanti. Anche diversi anni fa, per motivi analoghi, aveva avuto un ricovero, ma questa volta era diverso. Un anno e mezzo fa è stato operato all’aorta. Un’operazione un tempo molto complicata ma che ormai è diventata quasi di routine. Resta però un fattore di rischio, e non tutte le operazioni riescono. La sua purtroppo non è riuscita. È stato operato per la seconda volta e non ce l’ha fatta”. Oggi, venerdì 16 agosto 2024, Rai1 ha deciso di omaggiarlo dedicandogli la puntata di Techetechete.