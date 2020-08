Federico Zampaglione e Giglia Marra si sposano/ Il matrimonio dopo il nuovo brano…

Lontano dai riflettori, ma mai dalla musica Federico Zampaglione. Del resto, è un binomio che funziona perfettamente, ma non l’unico per il frontman dei Tiromancino. Da un lato c’è la sua grande passione, la musica appunto, dall’altro l’amore, quello per la fidanzata Giglia Marra. Su entrambi i fronti sono all’orizzonte importanti novità che faranno sognare i suoi fan. A rivelarle è il giornalista e opinionista tv Francesco Fredella che su Libero ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo brano, atteso a settembre. «Questo brano ha un sound che vi lascerà senza fiato», gli ha confidato un amico del cantautore. Le voci sono trapelate mentre Federico Zampaglione si godeva le sue vacanze in Puglia con la compagna. A tal proposito, la storia d’amore con l’attrice prosegue a gonfie vele e profuma di fiori d’arancio. Sì, avete capito bene: le nozze potrebbero essere nell’aria. Secondo quanto raccolto da Francesco Fredella dai “beninformati” il sì sarebbe dietro l’angolo. Dopo le incertezze lasciate dalla pandemia, il 2020 nella sua seconda parte è pronto a regalare delle soddisfazioni al cantautore…

FEDERICO ZAMPAGLIONE, NOZZE CON GIGLIA MARRA

Le voci sul futuro matrimonio tra Federico Zampaglione e la fidanzata Giglia Marra si rincorrono e siamo in grado di confermare quelle lanciate da Francesco Fredella da indiscrezioni che a IlSussidiario.net abbiamo raccolto. Il matrimonio non è solo un’ipotesi, ma un passo concreto che la coppia ha intenzione di compiere. Tra l’altro molto presto. Siamo infatti in grado di anticiparvi che al momento è fissato entro i primi dieci giorni di gennaio 2021. E potrebbe essere celebrato in Puglia, visto anche che Zampaglione ha dei parenti a Mottola (Taranto). Un gran bel modo di cominciare il nuovo anno, che segna anche l’inizio della loro vita matrimoniale. Negli ultimi tempi, invece, la coppia ha trascorso qualche settimana in Puglia, come hanno documento sui social. Il frontman dei Tiromancino ha fatto tappa con la compagna a Locorotondo, poi nel Tarantino e quindi ad Alberobello. Ma non ha perso di vista la musica, infatti porta sempre con sé una chitarra. «Appena ha l’ispirazione la prende e suona. Compone. Scrive. Le sue canzoni nascono così, dal cuore. Nascono dalle emozioni», ha confidato la “fonte segreta” di Francesco Fredella. Il giornalista poi su Libero ha riportato un’altra indiscrezione sul nuovo brano in uscita: «Sarà strepitoso, ve lo assicuro».



