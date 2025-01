Gigliola Cinquetti, la cantante di Non è l’età, è pronta alla sua prima esperienza come maestra e coach nella terza edizione di Ora o mai più, il popolare talent show condotto da Marco Liorni su Rai1. La cantante, conosciuta in tutto il mondo per il brano senza tempo “Non ho l’età”, è stata annunciata nel cast della nuova edizione. Un ruolo del tutto inedito per la cantante che si ritroverà per la prima volta a dover guidare uno dei concorrenti big di Ora o mai più verso la “rinascita” artistica e mediatica. E chi più di Gigliola Cinquetti potrebbe farlo? A soli 15 anni debutta e vince il Festival di Castrocaro e l’anno dopo trionfa al Festival di Sanremo con il brano “Non ho più l’età”. La canzone poco dopo vince anche l’Eurovision Song Contest, ma la sua carriera prosegue alla grande con una seconda vittoria nel 1966 sempre al Festival di Sanremo con “Dio come ti amo” in coppia con Domenico Modugno.

Dal 1963, anno del suo debutto musicale, ad oggi ha pubblicato 20 dischi, un album live, un EP e 53 singoli facendosi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo vendendo la cifra record di 16 minio di dischi. Eppure durante il boom artistico la Cinquetti appariva come antipatica.

Gigliola Cinquetti e il grande successo con Non ho l’età

Proprio Gigliola Cinquetti nella sua autobiografia ricordando i primi anni del successo ha scritto: “mi dissero sorzati di essere simpatica, fai vedere che sei come le altre, allegra e vivace come tutti i giovani”. In realtà la cantante se ne è sempre fregata pur comprendendo la realtà che la circondava e quello che succedeva in quegli anni consapevole di dover accettare le regole del gioco. La cantante veronese parlando di Non è l’età ha dichiarato: “è ancora attuale, nel testo c’è un forte significato femminista”, mentre su Dio come ti amo: “La imparai all’istante”.

Durante la sua carriera è stata grandissima amica di Mia Martini e Loredana Bertè che una volta le ha anche fatto da baby sitter: “tornarono dopo ore, col bambino che dormiva beato, lui che non riposava mai, tutto imbrattato di gelato. E Gemma vestita da pop star, con minigonna e stivaloni”. Infine parlando di oggi, la cantante ha confessato di ricercare una sola cosa: “l’emozione. È un lusso che voglio concedermi”.