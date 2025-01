La volta buona, Gigliola Cinquetti replica ironica a Donatella Rettore: “La canzone può non piacere ma…”

Sabato scorso è andata in onda una nuova puntata di Ora o Mai Più e tra i coach c’è anche Gigliola Cinquetti con il suo allievo Pierdavide Carone che è stata aspramente criticata da un’altra coach, Donatella Rettore. Gigliola e Pierdavide si sono esibiti sulle note de La Pioggia canzone però che non è per nulla piaciuta all’artista di Splendido Splendente: “No comment, non mi piace proprio la canzone, è brutta. Per adesso non ho sentito Pierdavide Carone cantare. Non è valorizzato da questa canzone e mi dispiace per lui.”

Oggi è stata ospite a La volta buona e Gigliola Cinquetti ha voluto replicare alle critiche di Donatella Rettore. “La canzone può non piacere effettivamente ma ricordo che è piaciuta tanto in Francia ed è stata prima in classifica per diverse settimane” ha replicato senza scomparsi Gigliola Cinquetti che poi ha glissato sull’argomento intonando una canzone francese. “Chissà se la Rettore ci sta guardando” ha chiuso il discorso sibillina Caterina Balivo.

Gigliola Cinquetti su Ora o Mai Più confessa: “Sono molto critica con me stessa”

Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, Gigliola Cinquetti ha parlato della sua esperienza come coach ad Ora o Mai Più. Innanzitutto si è detta molto felice del fatto che il suo allievo Pierdavide Carone ha già vinto due puntate e spera soprattutto che possa avere ritorno in auge. E poi invece sul suo ruolo di coach e su come si comporta nel talent di Rai1 ha aggiunto: “Io sono molto critica e auto-critica con me stessa. Competizione tra i coach? Non so, se lo dice Valerio Scanu…” ed ha nuovamente glissato sulle polemiche con Donatella Rettore. Nel corso dell’intervista, infine, Gigliola Cinquetti ha parlato della sua vita privata, dell’amore che dura da più di quarant’anni con il marito Luciano Teodoli del quale è ancora innamorata come il primo giorno e forse di più.