Giletti vs Selvaggia Lucarelli/ “Lei alza palette a Ballando con le stelle, io…”

Clima rovente tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli. I due hanno avuto uno scontro a distanza negli ultimi tempi e il volto di Non è l’Arena ha scelto Libero per replicare all’affondo della giudice di Ballando con le stelle. La firma de Il Fatto Quotidiano ha infatti contestato la qualità degli ospiti del talk in onda su La7, accusa che non è affatto piaciuta a Giletti: «Selvaggia è libera di dire quel che vuole. Io non perdo energie ad alzare palette a Ballando con le stelle, ma non mi permetterei mai di sostenere che così perde credibilità».

Massimo Giletti, continuando a rispondere a Selvaggia Lucarelli, ha poi ribadito che la credibilità «si perde in altri modi, non certo nel fare confrontare degli esperti con Red Ronnie sul Covid. L’ho chiamato perché lui ha una posizione, vivaddio, molto diversa dalla mia. Non voglio sottostare alla dittatura mediatica per cui si invitano solo le persone pulite e corrette».

Libero ha poi chiesto a Massimo Giletti se non bisognere privilegiare chi è competente in determinate materie, ma il giornalista non ha dubbi: «Chi decide chi è competente? Io sono aperto anche a chi fa dichiarazioni forti, tanto più che i virologi ne dicono di ogni. Sgarbi è criminalizzato solo quando viene da me: da Formigli nessuno batte ciglio…».



