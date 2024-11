Gilles Rocca è tra i protagonisti de La Talpa, la nuova edizione del programma condotto da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. I concorrenti devono collaborare tra di loro per completare varie sfide fisiche e mentali per accumulare un premio significativo per il vincitore finale. Attenzione: uno di loro è “la Talpa”, un agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Possibile che sia proprio Gilles Rocca? Durante la prima puntata l’ex vincitore di Ballando con le Stelle è stato tra gli indiscussi protagonisti: dapprima per un siparietto hot con Orian Ichaki, la modella che si è fatta notare nel mondo della moda per aver prestato il suo volto durante diverse campagne pubblicitarie per brand come Guess e Tezenis. I due, infatti, durante una prova sono stati talmente vicini visto che erano legati a due a due, faccia a faccia, da corde dalle quali dovevano liberarsi.

Proprio la modella ha commentato: “come primo appuntamento è stato bizzarro, non mi è mai successo di essere legato a una persona”. Non solo, poco dopo la bella Oriana ha commentato: “Gilles è molto bello, mi piace di vibes”. Chissà che tra i due non possa scattare la scintilla.

Gilles Rocca e la lite con Alessandro Egger a La Talpa

Non solo, Gilles Rocca durante la prima puntata de La Talpa è stato anche protagonista di una accesissima lite scoppiata nel cuore della notte con Alessandro Egger. Uno scontro molto forte tra i due che per poco non sono finiti alle mani! I due concorrenti improvvisamente hanno iniziato a litigare costringendo i compagni ad intervenire per separarli! Il filmato, condiviso proprio dai profili social de La Talpa, mostrano lo scontro tra Gilles Rocca e Alessandro Egger che sarà sicuramente argomento della nuova puntata del reality show. Cosa è successo? Durante la notte un uomo si è introdotto nel villaggio con Alessandro Eggar che ha rivelato di aver visto un uomo con una barba puntargli una torcia in faccia.

Gilles è scoppiata dicendo: “ma che sei scemo? C’ho 41 anni e quindi mi devi portare rispetto! Io me ne vado immediatamente se c’è una persona come te dentro la casa. Pezzo di m***a”.