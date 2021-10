Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme/ “Abbiamo scelto di separarci quest’estate ma poi…”

Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme. Adesso è anche ufficiale, con il post del vincitore di Ballando con le Stelle 2020 che ha annunciato il ritorno di fiamma sui propri social. Dalle sue parole, in realtà, si evince che il sentimento tra i due non è mai svanito. Anzi si è rafforzato dopo una breve pausa di riflessione. “E’ stato un periodo strano”, ha scritto lui sul proprio profilo Instagram. “Oserei dire un periodo assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri amori”, scrive Gilles Rocca nella didascalia della foto che lo vede teneramente abbracciato alla sua Miriam.

Ludovico Fremont/ “Da bimbo vittima di bullismo, farei un reality con Gilles Rocca”

Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme: “Ci hanno offerto soldi, ma noi…”

“C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo”, continua ancora Gilles Rocca nel suo messaggio social. “Ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire che non stavamo più insieme”. Il ballerino di Ballando con le Stelle sottolinea l’intesa ritrovata e mai perduta, nemmeno quando le sirene mediatiche potevano risultare allettanti da un punto di vista economico: “Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male…per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così”.

Gilles Rocca: "Farei Pechino Express con Ludovico Fremont"/ "Dopo l'Isola ho visto…"

“Ben tornata amore mio”, scrive ancora l’attore, in un lungo messaggio che viene accolto da centinaia di cuoricini e congratulazioni. I fan sono al settimo cielo: Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria: "Rottura Miriam Galanti-Gilles Rocca? Smentisco"/ "Lei riservata, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA