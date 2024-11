Erano le prime settimane del 2024 quando abbiamo fatto la conoscenza della nuova fidanzata di Gilles Rocca: Roberta Mastromichele. Un tenero scatto sui social, con tanto di emblematica didascalia: “E che devo dire, sto tanto bene!”. Il finalista de La Talpa 2024 non è solito raccontarsi dal punto di vista sentimentale ma, in quell’occasione, decise di porre fine ai rumor e presentare ai fan ‘ufficialmente’ la sua nuova fidanzata.

Gilles Rocca, è La talpa?/ L'attore collabora con il gruppo nelle prove, ma i dubbi restano...

Ma chi è Roberta Mastromichele, fidanzata di Gilles Rocca finalista a La Talpa 2024? Galeotta forse la passione in comune dato che anche lei è una navigata e stimata attrice. L’abbiamo vista in diverse pellicole e fiction di successo, da ‘Come tu mi vuoi’ a ‘Manuale d’amore’. In realtà, come raccontato dall’attore, il primo incontro tra i due risale a diversi anni prima del fatidico colpo di fulmine.

Gilles Rocca sulla chiusura anticipata de La Talpa 2024: "Critiche mediocri!"/ E difende Diletta Leotta

Roberta Mastromichele, fidanzata di Gilles Rocca: “Ecco quando ci siamo conosciuti…”

“E’ stato un colpo di fulmine; la conosco di vista da più di vent’anni ed erano altrettanti anni che non la vedevo. Nonostante facciano lo stesso mestiere, e abbiamo diversi amici in comune, in tutti questi anni non ci eravamo mai visti”. Parlava così Gilles Rocca intervistato dal settimanale Mio, mettendo poi in evidenza come la scintilla con la fidanzata Roberta Mastromichele sia quasi voluta dal fato: “Era destino incontrarci di nuovo…”. Sempre al magazine, incalzato a proposito delle tappe per il futuro – forse cercando di strappare una ‘promessa’ di matrimonio – il finalista de La Talpa 2024 si è espresso in maniera chiara: “Il futuro? Viviamo il presente…”.