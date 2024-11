Gilles Rocca eliminato La Talpa 2024 lancia lo spoiler: “Chi è? Sopresa in finale”

Il primo eliminato dell’ultima La Talpa 2024 è Gilles Rocca dopo missioni mozzafiato come Lucilla Agosti e Gilles Rocca chiusi in una bara o il malore sempre di Lucilla Agosti sempre durante una prova, si è giunti al test sulla talpa per scoprire se gli altri concorrenti hanno individuato la sua identità. Al test hanno partecipato tutti tranne Alessandro Egger, primo finalista grazie all’immunità datagli dal gruppo. Marina La Rosa supera il test ed a ruota lo superano Veronica Peparini e Andreas Muller.

A sorpresa non supera il test Gilles Rocca eliminato da La Talpa 2024, dopo aver rivelato di non essere the mole ha ammesso: “Volevo ringraziare questi ragazzi…daje. Se potessi dare un consiglio a qualcuno in questo momento gli direi di non fare quello che ho fatto io ma sono convinto che ci sarà una sorpresa anche in finale.” Finalisti dunque sono Orian Ichacki, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marina La Rosa, Lucilla Agosti e Veronica Peparini e Andreas Muller chi di loro è La Talpa 2024?

Eliminato La Talpa 2024: fuori Gilles Rocco non era lui ‘the mole’ ma l’amico della talpa

Il compito dei concorrenti è quello di riuscire a scoprire la talpa che, con trucchi e strategie speciali, prova a sabotare tutte le prove. La sospettata maggiore, sin dalla prima puntata, è Lucilla Agosti che ha commesso una serie di errori durante le prove. Sospetti e indizi sono anche contro Marina La Rosa molto astuta e attenta. In finale però ci sono anche Alessandro Egger, Veronica Peparini e Andreas Muller e Andrea Preti chi di loro sarà eliminato La Talpa 2024? Nel frattempo si è scoperto chi era ‘l’amico de La Talpa’ che in queste puntate ha dato indizi e suggerimenti: Gilles Rocca! Tuttavia come ha sottolineato Diletta Leotta non era tanto amico se non è riuscito a superare il test.