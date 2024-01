Gilles Rocca fidanzato dopo Miriam Galanti?/ La foto con una donna misteriosa non sfugge ai fan!

Gilles, nuovo amore dopo Miriam Galanti? La foto non sfugge ai fan

Gilles Rocca è tornato al centro del gossip proprio nel corso delle ultime ore. Il motivo? Sembra che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sia di nuovo innamorato di una donna misteriosa.

Dopo la fine della storia d’amore con Miriam Galanti, Gilles potrebbe aver trovato un nuovo amore. Il volto televisivo ha condiviso sui social una foto con una donna al suo fianco, allegando il messaggio: “…2024…”. Non si conosce ancora l’identità della donna, ma non sembra appartenere al mondo dello spettacolo. Il post di Rocca, però, sembra chiaramente alludere al fatto di voler proseguire questo nuovo anno affianco alla nuova fiamma. Sarà davvero così?

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati: “Abbiamo condiviso tutto…”

Gilles e Miriam Galanti si sono lasciati mesi fa, dopo ben 14 anni di intenso amore. A confermarlo lo stesso ex concorrente di Ballando con le stelle: “Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. ”

E ancora: “È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io“. La stessa Galanti ha speso alcune parole in merito: “Abbiamo condiviso tanto, tutto, ma la nostra storia è finita“.











