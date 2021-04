Gilles Rocca rifiuta prova bacio e litiga con Ilary Blasi/ Lodo piange disperata

Serata molto difficile per Gilles Rocca che riceve numerosi attacchi nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Tutto nasce quando al concorrente viene chiesto di partecipare ad una prova ricompensa che consiste in un bacio in apnea con Francesca Lodo. Lui, però, rifiuta: “Non la faccio. Non ho voglia di farla, la cena a lume di candela la farò con la mia fidanzata Miriam. – un coro di ‘no’ arriva dallo studio, lui allora replica – È così, venite voi a farla!” Ilary Blasi cerca di convincerlo: “Gilles ti prego, è un gioco! Miriam non è gelosa!” Lui conferma ma rimane della sua posizione: “Ma lei è sicuramente una donna intelligentissima e per niente gelosa, ma sono io che non riesco a farla!” Una decisione che lascia la Lodo, affamata, in lacrime, seppur per questo non incolpa Gilles.

Gilles Rocca, scontro in diretta con Ilary Blasi

Pochi minuti dopo, si torna a parlare della questione in palapa. Gilles Rocca torna a motivare la sua posizione: “È un problema mio. Ho baciato un sacco di donne per lavoro, ho anche fatto scene di sess* abbastanza importanti. Non sono integro, sono fragile. Ho dei deficit!” “Ma Gilles dovevi fare una prova, un bacio in apnea, non dovevi scalare una montagna!” sbotta allora la Blasi, che continua “Adesso va bene tutto ma non capisco a quale stabilità mentale tu ti stia riferendo!” Gli animi e i toni si alzano, lui allora sbotta “Siete tanto bravi a parlare e applaudire dallo studio, venite voi a farla!”

