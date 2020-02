Gilles Rocca/ Sexy attore sul palco di Sanremo durante la fuga di Bugo..(Vieni da Me)

Bello, aitante e con il suo rotolo di fogli in mano, così abbiamo visto questo misterioso moro, poi rivelatosi essere proprio Gilles Rocca, sul palco di Sanremo 2020 durante la scenetta di Morgan e la fuga di Bugo. Impossibile non notarlo visto che il pubblico è sempre molto attento e già in passato ha stupito tutti con la storia del fonico a Uomini e donne. Ma lui chi è? Il bel morettino è Gilles Rocca, un giovane attore italiano che, a quanto pare, si presta anche a lavori di modello e di addetto ai lavori per arrotondare e in attesa di sfondare nel mondo della recitazione. Al suo attivo ha una partecipazione al film Tre Tocchi ma nessuno lo ricorda per questo o, almeno, non lo ricordava fino a quando non lo ha ritrovato sul palco di Sanremo 2020 e ha deciso di andare a cercare notizie su di lui, e adesso?

GILLES ROCCA SI RACCONTA A VIENI DA ME

L’attore sarà insieme a Caterina Balivo nello studio di Vieni da Me per raccontarsi, per parlare dei suoi mille mestieri e anche della sua vita e del suo futuro, e la vita privata? Fino a qualche tempo fa Gilles Rocca risultava in coppia con Miriam Galanti, almeno fino a qualche tempo fa ma è difficile capire a che punto sia la loro relazione visto che sui loro profili social non si vedono foto di coppia. Sarà lui a svelare l’arcano oggi a Vieni da Me, ne siamo sicuri, per la gioia dei fan che sicuramente di lui, almeno per il momento, hanno notato il fisico…

