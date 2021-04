Gilles Rocca sta male all’Isola dei Famosi 2021/ “È un leone, ce la fa”, ma Miriam…

Sarà una serata complicata per Gilles Rocca. La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha inizio con una comunicazione di Massimiliano Rosolino dalla spiaggia: “Gilles è stato poco bene”. Si scopre allora che il concorrente ha vissuto un momento difficile anche se non viene specificato cosa sia capitato. “Gilles però è un leone ed è qui, ce la fa”, ha allora aggiunto l’inviato dell’Isola dei Famosi. Gilles, d’altronde, è uno dei concorrenti che sta più patendo la fame in quest’avventura, problema che potrebbe essere dunque legato al malore che ha avuto, anche perché non ci sono segni che possono indicare un incidente come un taglio o una caduta. Il peggio sembra però essere passato, Gilles appare infatti in forma (o quasi) nella nuova diretta su Canale 5.

Giovanni Ciacci "Ecco perché Gilles Rocca non ha baciato Francesca Lodo"/ "Sbagliato"

Gilles Rocca riceve il messaggio della fidanzata Miriam

Si è ripreso soprattutto quando ha saputo che la sua fidanzata Miriam ha inviato a Giovanni Ciacci un messaggio da riferire a lui in diretta all’Isola dei Famosi 2021. Ciacci, ospite di Ilary Blasi in studio, ha così letto a Gilles il messaggio in cui Miriam lo tranquillizza, dicendo che è sempre accanto a lui anche se in queste ultime settimane non è in studio. Lui ritrova finalmente il sorriso e ringrazia per questo regalo.

