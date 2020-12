Gimbe “Sbiadiscono effetti restrizioni”/ “Pochi vaccini, serve nuovo piano pandemico”

Nuovo appuntamento con il monitoraggio della Fondazione Gimbe sull’emergenza coronavirus in Italia. L’ente guidato da Nino Cartabellotta ha messo in risalto un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi contagiati e un altro dato positivo arriva dalla pressione sugli ospedali. Guai a cantare vittoria: area medica e terapie intensive restano sopra la soglia di saturazione rispettivamente in 9 e 8 regioni.

In ribasso anche il dato dei decessi per Covid-19, ha rimarcato Gimbe, anche se il numero di vittime resta piuttosto elevato (4 mila in sette giorni). Dossier vaccino anti-Covid: la fondazione ha messo in risalto che, a fonte degli accordi per oltre 202 milioni di dosi, le disponibilità certe riguardano 10 milioni di dosi entro marzo e 22,8 milioni per giugno. È necessario, dunque, rivalutare il piano di gestione della pandemia, considerando «l’esaurimento degli effetti delle misure di contenimento» e il possibile impatto della variante Covid inglese.

GIMBE: “SBIADISCONO GLI EFFETTI DELLE RESTRIZIONI”

Sbiadiscono gli effetti delle misure restrittive secondo la Fondazione Gimbe, questa l’analisi di Renata Gili: «L’incremento percentuale dei casi infatti che la scorsa settimana era in flessione in tutto il Paese, questa settimana ha invertito la tendenza in 6 Regioni». E, come dicevamo, bisogna tenere conto di due fattori da non sottovalutare: «Al di là del potenziamento delle misure restrittive per il periodo di Natale due fattori influenzeranno nei prossimi mesi l’evoluzione della pandemia nel nostro Paese: l’avvio della campagna vaccinale e la diffusione della variante UK recentemente isolata». Gimbe chiede dunque di mettere mano al piano pandemico, ha sottolineato Cartabellotta: «Occorre rivalutare complessivamente il piano di gestione pandemica, rafforzando ulteriormente le misure di contenimento dell’epidemia, incluso il tracciamento dei casi positivi alla nuova variante».



