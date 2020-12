“Vaccino anti-Covid Pfizer efficace per almeno un anno”/ Cavaleri (Ema): “É sicuro”

Dopo il via libera dell’Ema e della Commissione Ue, ieri è arrivato l’ok definito al vaccino anti-Covid Pfizer dell’Aifa. Marco Cavaleri, “l’uomo dei vaccini” dell’Agenzia Ue del farmaco, ha spiegato ai microfoni di Repubblica che si tratta di un vaccino sicuro, approvato dopo «un processo di valutazione rigoroso, basato su una quantità considerevole di fati su sicurezza ed efficacia in base alla quale abbiamo concluso che il rapporto tra rischio e beneficio è altamente positivo».

I dati del vaccino anti-Covid Pfizer sono maggiori rispetto a quelli di diversi vaccini approvati di recente e, ha aggiunto Cavaleri, la sfiducia della gente verso questo farmaco è legata alla disinformazione e ad un clima irrazionale di paure infondate «basate sul fatto che durante ampie campagne vaccinali si verificano inevitabilmente eventi avversi». Il farmacologo ha tenuto a precisare inoltre che nella maggior parte dei casi questi eventi avversi non sono dovuti al vaccino.

VACCINO ANTI-COVID PFIZER, CAVALERI: “EFFICACE ALMENO UN ANNO”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Repubblica, Marco Cavaleri ha rimarcato che il vaccino anti-Covid Pfizer è straordinariamente efficace – funziona nel 95 dei casi – ma ancora non è noto quanto dura la sua copertura. Il farmacologo ha spiegato che «al momento abbiamo dati fino a circa 100 giorni», ma c’è grande fiducia riguardo a una copertura maggiore: «Almeno un anno? Sì, non penso sarà inferiore a quello del vaccino l’influenza».

Secondo l’Ema, il vaccino anti-Covid Pfizer potrebbe essere in grado di avere un impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione, ma in questo caso è necessario attendere i dati della primavera. Cavaleri si è poi soffermato sul vaccino Moderna, ricordiamo che è atteso il via libera dell’Ema il prossimo 6 gennaio 2021: «Sono ottimista, i dati su sicurezza ed efficacia di questo secondo vaccino sono molto positivi, sono in linea a quelli di Pfizer».

