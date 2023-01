Gina Lollobrigida, come è morta? Aveva 95 anni/ Addio alla Bersagliera del cinema

E’ morta nella giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, Gina Lollobrigida, all’anagrafe Luigia. Aveva 95 anni, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, ed era una delle ultime grandi dive del nostro Paese. Non è chiaro di cosa sia morta, ma con grande probabilità l’immensa star, soprannominata Bersagliera, avrà avuto qualche complicazione legata all’età. La cosa certa è che negli scorsi mesi era finita in ospedale a seguito di una frattura del femore dopo una caduta. A seguito di un intervento chirurgico era stata dimessa ed aveva ricominciato a camminare: nonostante la sua età era una donna ancora in gambissima. In quell’occasione aveva voluto ringraziare i medici che l’avevano operata “per il loro meraviglioso lavoro e per l’affetto incondizionato che in questi giorni tutti le hanno dimostrato”.

A confermare la sua voglia di vivere, la sua passione e l’interesse per la vita, anche la candidatura come capolista presso il collegio uninominale del Senato a Latina con Italia sovrana e popolare durante le scorse elezioni politiche. In quell’occasione Gina Lollobrigida aveva confessato di essere «stufa di sentire i politici litigare tra loro senza mai arrivare al dunque. Finché c’è l’energia – aveva aggiunto – la uso per le cose importanti, soprattutto per il mio Paese. Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L’Italia sta messa male, voglio fare qualcosa di buono e positivo»,

GINA LOLLOBRIGIDA E’ MORTA: DIRETTA DAI REGISTA PIU’ FAMOSI

Ovviamente Gina Lollobrigida è divenuta una star a livello mondiale per le sue recitazioni. E’ stata infatti diretta dai registi italiani più grandi, come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati, per quanto riguarda l’Italia, nonché Sherman, John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard. Nel contempo ha recitato al fianco di Sean Connery, Tony Curtis, Burt Lancaster, Humprhrey Bogart, Anthony Quinn e molti altri ancora.

Una carriera cinematografica costellata di grandi successi e di grandi soddisfazioni, fra cui il Golden Globe per “Torna a settembre”, sette David di Donatello, due Nastri d’argento, e una candidatura ai BAFTA per Pane, amore e fantasia. Inoltre, ha ricevuto anche una stella sulla famosa passeggiata delle star ad Hollwyood. La “Lollo”, come veniva simpaticamente soprannominata, ha avuto anche un’altra carriera parallela, quella di fotoreport, una passione per la fotografia e per le inchieste, che le ha permesso di intervistare negli anni ’70 Fidel Castro. Negli ultimi anni, dopo il ritiro dal cinema, il nome di Gina Lollobrigida era stato spesso associato ad alcune vicende giudiziarie relative alla gestione del suo immenso patrimonio, una querelle mai risolta.

