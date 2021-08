Gina Marie Krasley è morta a 30 anni/ Protagonista “Vite al limite” pesava 270 kg

Gina Marie Krasley, protagonista dell’edizione 2020 di “Vite al limite” e star di TikTok grazie alla sua passione per il ballo, è morta all’età di 30 anni. Il triste annuncio è stato dato su Twitter dalla produzione del programma televisivo, senza aggiungere ulteriori dettagli circa le cause della sua scomparsa. Il canale che manda in onda il format, TLC, ha voluto ricordare la donna con le seguenti parole: “TLC è profondamente rattristata dalla perdita di Gina Krasley, che ha condiviso il suo viaggio dimagrante su Vite al limite. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla sua famiglia in questo momento difficile”.

Mamma Ebe è morta/ Addio alla "Santona di Carpineta", stroncata da un tumore

Ricordiamo che la trasmissione (“My 600-lb Life”, “La mia vita da 270 chili) racconta il percorso di persone obese che decidono di dimagrire e cambiare vita e rinascere, con l’aiuto del dottor Nowzaradan. Problemi con cui la ragazza conviveva fin da bambina, quando dovette fronteggiare alcuni abusi fisici e verbali subiti da parte di suo padre. Fu allora, raccontò la stessa Krasley, che cercò di rifugiarsi nel cibo, al solo scopo di individuare conforto.

Paul Johnson, dj house morto per Covid/ Nel 1999 il successo con "Get Get Down"

GINA MARIE KRASLEY È MORTA: IL SUO NECROLOGIO

Come asserito in precedenza, Gina Marie Krasley era anche una star sui social network e il suo profilo TikTok annoverava circa 250mila follower. Questo il messaggio che campeggia nel suo necrologio: “La sua più grande passione era ballare e inventare balli con sua sorella e i bambini del quartiere. Su Tiktok ha dato il via alla tendenza ‘la danza non ha limiti di dimensioni’ e ha sognato di aprire un giorno uno studio di danza per bambini con bisogni speciali. Gina una volta è apparsa in un film quando era più giovane, chiamato Walking to the Waterline, e le piaceva giocare ai videogiochi e passare il tempo con la sua famiglia”.

Come è morto Antonio Pennacchi: infarto/ Problema cardiaco per il 71enne scrittore

Una persona amata e benvoluta da tutti, che ha avuto il coraggio di esporsi, di lottare, di non nascondersi e di superare gli ostacoli che il destino ha posto sul suo breve, ma intenso e comunque indimenticabile cammino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA