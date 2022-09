Ginevra, concorrente Bake Off Italia 2022/ “Amo la pasticceria moderna”

Chi è Ginevra, concorrente di Bake Off Italia 2022

Ginevra è una delle concorrenti di Bake Off Italia 2022, il cooking show di successo dedicato ai mondi dei dolci condotto da Benedetta Parodi. Lo show più dolce della tv, giunto quest’anno alla sua decima edizione, è pronto a riaprire i battenti da venerdì 2 settembre 2022 con la nuova edizione che vede tra i concorrenti anche la giovanissima Ginevra. Conosciamola meglio. La ragazza ha 28 anni, viene da Napoli e ha deciso di prendersi un anno sabbatico per cercare la sua strada. Vive a Napoli con la madre e il mondo della pasticceria è sempre stato per lei un mondo felice, ma rappresenta anche un sogno da realizzare.

Per questo motivo ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla nuova stagione di Bake Off Italia con l’obiettivo di trasformare questo grande sogno in realtà. Ci riuscirà?

Ginevra, la presentazione a Bake Off Italia 2022

Ginevra, la concorrente di Bake Off Italia 2022, si è presentata così ai microfoni del programma: “mi chiamo Ginevra ho 28 anni e vengo da Napoli. Sono una studentessa di scienze dei materiali anche se sto vivendo un anno sabbatico perchè ho capito che fare l’ingegnere non era qualcosa che mi rendeva davvero felice. Ho quindi scelto in futuro di intraprendere una facoltà che potesse rendermi davvero felice aiutando gli altri e quindi ho scelto di seguire logopedia o scienze infermieristiche”.

Qualcosa però è cambiato nella sua vita spingendola a fare i conti con la dura realtà. “Ho capito di volermi prendere cura degli altri da quando mi sono presa cura di Sandro, il mio patrigno e il mio maestro nella pasticceria e nella vita. Con lui ho provato per la prima volta l’amore incondizionato, ho anche un portafortuna: una lettera che mi ha scritto per i miei 18 anni e prima di ogni sfida rileggo le parole che ha scritto, vedo la sua faccia e mi sento realmente tranquilla” – ha raccontato. Ginevra vive con la madre che descrive così: “è una donna dura, ma è la mia parte razionale, senza di lei saraei persa”. Infine parlando di dolci e pasticceria ha detto: “amo la pasticceria moderna, per me è quella con la P maiuscola con le sue diverse consistenze, stratificazioni, è molto complessa forse come il mio carattere. Dico sempre le cose in modo diretto e lotto per le cose che amo e in cui credo. La pasticceria per me è casa perchè è contemporaneamente felicità e chimera: vedermi in un laboratorio mio mi sembrava utopico. E se Bake Off fosse la realizzino del mio sogno? Sono qui per scoprirlo!”.

