Ginevra e Elettra Lamborghini, perché hanno litigato?/ “E’ nato tutto per una stupidaggine…”

Non si sono parlate più per un sacco di tempo, Ginevra e Elettra Lamborghini hanno chiuso i rapporti dopo aver litigato nel 2019. Una data che segna un distacco inaspettato tra le due sorelle, che rischia di diventare definitivo, dato che Ginevra ed Elettra ancora oggi i rapporti sarebbero gelidi. Dopo aver litigato, infatti, non c’è stato più alcun segnale di distensione tra le due sorelle, che a quanto pare restano molto lontane e decise a proseguire le rispettive vite senza alcuna interferenza da parte dell’altra.

Ferruccio, Lucrezia, Flaminia, chi sono gli altri fratelli di Elettra e Ginevra Lamborghini/ Due gemelle e...

“Sono l’unica a non essere stata invitata al suo matrimonio”, ha raccontato Ginevra Lamborghini prima di entrare nella casa del Grande Fratello 2020, facendo capire a tutti che con la sorella non ci fu un semplice malinteso, ma qualcosa di molto più grosso. I motivi della lite non sono mai stati chiariti del tutto nemmeno in questo lungo periodo, ma spesso si fa riferimento ad una richiesta che Ginevra avrebbe fatto prima di entrare nella casa, ovvero non parlare della sua famiglia. Una richiesta respinta da Signorini e che ha poi spronato Ginevra a vuotare il sacco sulla sua lite con Elettra.

Stephanie Mendoros, Matilda e Tabitha, compagna e figlie David Gandy/ "Impossibile essere genitori perfetti"

Elettra e Ginevra Lamborghini sempre più lontane dopo la lite: pace impossibile?

“Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta”, ha raccontato Ginevra Lamborghini a proposito della lite con Elettra Lamborghini, la quale un giorno avrebbe deciso di tagliare ogni rapporto con lei.

Una scelta che, come dicevamo, sembrerebbe definitiva e irrevocabile, dato che nemmeno il passare del tempo ha contribuito a riportare la pace tra le due sorelle. Dunque, cosa è successo tra le due showgirl? Non è dato sapere, ma ciò che è certo è che in casa Lamborghini, ormai dal 2019, c’è una grossa spaccatura. Ed Elettra e sua sorella Ginevra, oggi, sono sempre più lontane…

Afrojack, marito di Elettra Lamborghini/ La regina del twerk assicura: "Non guarda più un cu*o e tra noi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA