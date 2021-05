Ginevra Giambruno, figlia Giorgia Meloni/ “Spero che possa capirmi e perdonarmi”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel 2016 è diventata mamma. Il 16 settembre 2016 è nata Ginevra, figlia della Meloni e del compagno Andrea Giambruno, il giornalista di TGcom24. Ospite a “Verissimo” lo scorso sabato 8 maggio, Giorgia Meloni ha parlato del legame speciale che ha con la figlia: “Ginevra mi ha fatto scoprire tutte le forme più estreme delle emozioni. Quando diventi madre è come se smettessi di vivere avendo come baricentro te stesso“. La politica ha ammesso anche di soffrire per il fatto di non essere riuscita a dare alla figlia un fratellino o una sorellina: “Per il legame che ho con mia sorella, è dura accettare che Ginevra sia figlia unica”. La leader di Fratelli d’Italia ha da poco pubblicato la sua autobiografia “Io sono Giorgia”, in cui parla anche del legame speciale con la figlia Ginevra.

Andrea Giambruno, compagno Giorgia Meloni/ "Sono fiero di quello che ha fatto"

Ginevra Giambruno: figlia di Giorgia Meloni

Nel libro “Io sono Giorgia” la Meloni ha scritto una lettera alla figlia Ginevra Giambruno, oggi 4 anni. Nel corso della puntata di “Verissimo” dello scorso 8 maggio, la politica ha letto la lettera: “Tante volte mi sono chiesta se un giorno, quando sarai abbastanza grande da capire, sarai fiera di me. Mi chiedo se un giorno saprai perdonarmi per il tempo che non ti ho dedicato”. Giorgia Meloni ha ammesso di non riuscire a essere sempre al fianco della figlia, come vorrebbe, a causa dei suoi numerosi impegni: “Certe notti mi stendo accanto a te e ti sussurro nell’orecchio la mamma è qui come se volessi farmi perdonare per il tempo che non ho trascorso con te“. La Meloni non ha nascosto di provare un senso di colpa nei confronti della figlia e di aver paura di non riuscire a essere la madre che avrebbe dovuto. “Spero davvero che lei quando sarà più grande possa capirmi, spero che possa perdonarmi”, ha detto Giorgia Meloni a Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE:

SCENARIO ITALIA/ Mattarella si farà rieleggere per salvare Draghi da Conte e LettaGiorgia Meloni: "Pronta a governare l'Italia"/ "Draghi al Quirinale? Non so se..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA