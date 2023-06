Ginevra, Lapo e John, figli Alain Elkann/ “Ho dovuto imparare a proteggermi…”

Chi sono Ginevra, John e Lapo Elkann?

Ginevra, John e Lapo sono i tre figli di Alain Elkann, che il 16 giugno sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” per presentare il suo ultimo libro “Adriana e le altre”. I tre figli del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Alain Elkann, sono nati dal suo matrimonio con Margherita Agnelli, durato dal 1975 al 1981.

I tre figli e Elkann e Margherita, non hanno vissuto molti momenti sereni a causa del patrimonio di famiglia, a parte qualche bel ricordo d’infanzia i tre non sono in buoni rapporti con i genitori, soprattutto con la madre Margherita, figlia del defunto imprenditore miliardario Giovanni Agnelli. John è il più grande dei tre fratelli, è nato nel 1976 e attualmente è a tutti gli effetti il successore del nonno Giovanni Agnelli e di conseguenza un noto imprenditore, amministratore della Exor N.V e ha tra i suoi investimenti anche Ferrari, Juventus e molto altro. Lapo è nato nel 1977, anche lui è un imprenditore, lavora insieme al fratello ma è noto anche nel mondo dello spettacolo per essere stato spesso ospite di varie trasmissioni televisive. Tra i tre però quella più legata ai riflettori è indubbiamente Ginevra, nata nel 1979, che è una produttrice cinematografica e una regista.

I fratelli Elkann, in lotta con la madre ma legati tra loro

Dopo la morte del nonno Giovanni Agnelli, Margherita, madre di Ginevra, John e Lapo, è entrata in una lotta giudiziaria con loro a causa dell’eredità Agnelli. La lotta giudiziaria ha diviso madre e figli ma fortunatamente, al di la di un breve periodo caotico, non ha creato un distacco tra i tre fratelli che ad oggi si vogliono molto bene.

Ginevra ha scelto di prendere le distanze dalla vicenda giudiziaria e di condurre una vita un po’ più serena all’insegna dell’amore per il suo lavoro e per la sua famiglia, i fratelli Lapo e John invece sono diventati una vera squadra vincente e non cedono a critiche e supposizioni mantenendo forte il loro legame fraterno. Proprio Lapo Elkann sui social dichiarò: “Non provate a metterci l’uno contro l’altro perché non succederà mai”. Al Corriere della Sera Lapo aveva dichiarato: “Mia madre è autolesionista ha diviso la famiglia in due. Nel futuro vorrei che non ci fossero battaglie ma le vuole lei e se c’è da difenderci ci difenderemo. Tristemente mi ci sono abituato, ho dovuto imparare a proteggermi”. Una triste storia quella degli Elkann che però trova un lieto fine nel forte legame fraterno.

