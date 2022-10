Ginevra Lamborghini al GFVIP per lancio ‘Amami amore’/ Web diviso: sfida Elettra?

Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini lancia Amami davvero su TikTok: é guerra con Elettra Lamborghini, per la rivalità in musica?

Può dirsi una dei protagonisti più influenti del Grande Fratello vip 7 in corso, anche dopo la squalifica dal gioco subita per il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, tanto che ora, Ginevra Lamborghini, é virale su TikTok. Reduce da una sofferta uscita di scena dal reality, per la manifesta intolleranza palesata verso Marco Bellavia fino al suo ritiro, nel gioco, con tanto di esclamazione “si merita di essere bullizzato”, Ginevra Lamborghini catalizza l’attenzione del web, dividendo il sentiment social a metà, rispetto al lancio del nuovo TikTok. Si tratta di un video coreografico che ha come tappeto musicale Amami davvero, il singolo che la sorella di Elettra Lamborghini lanciava su tutte le piattaforme musicali il 9 settembre 2022, poco prima che il Grande Fratello vip 7 avesse il via in TV. Al gioco dei vip Ginevra si é presentata come ereditiera della maison automobilistica Lamborghini e anche come sorella rinnegata dalla twerker Queen, Elettra Lamborghini. Questo, anche se le dirette interessate non hanno ad oggi mai svelato i motivi legati alla loro rottura.

Ginevra Lamborghini potrebbe rientrare in casa del GF VIP? / La sentenza di Signorini

Incalzata da Alfonso Signorini sulla lontananza dalla sorella, rispetto all’ipotesi secondo cui Elettra si sia indispettita verso Ginevra per il premeditato lancio nell’industria musicale, vivendolo come una sfida in famiglia , la ormai ex gieffina faceva sapere: “Una vera motivazione, la più stupida alla quale aggrapparsi la possiamo anche trovare, ma nel profondo del mio cuore so che non è quella. La sua paura di essere oscurata da me, di essere prevaricata, quando ho iniziato a cantare. Non so se è così, ma potremmo farle insieme certe cose. Qualsiasi sia la sua scelta, però almeno diciamocele le cose, anche se mi deve mandare a quel paese, preferisco. La mia porta rimane sempre aperta, sempre. Le chiedo scusa, a volte mi sono comportata male nei suoi confronti, perché mi sentivo esclusa ero arrabbiata e di questo le chiedo scusa.“. Insomma l’ex Grande Fratello vip 7 non conferma né smentisce che alla base della rottura con Elettra Lamborghini possa esservi una rivalità musicale in corso tra sorelle ereditiere. E intanto il sentiment social degli internauti, sul lancio del primo TikTok post GFvip di Amami davvero, si spacca.

Antonino Spinalbese rivelazione choc su Ginevra "non ero innamorato di lei"/ "Io sono un figlio di puttan*"

Il sentiment web si divide sul dopo- Grande Fratello vip 7 di Ginevra Lamborghini

Tra le reazioni web più disparate, si leggono commenti di chi é pronto a scommettere che sia guerra aperta tra le sorelle in musica. Poi, oltre ai complimenti dei fan della tiktoker Ginevra Lamborghini, si leggono anche messaggi piccati, che sanno di accesa polemica web, anche in riferimento alla presenza dell’ex gieffina nello studio del Grande Fratello vip 7, che si protrae alle nuove puntate dopo la squalifica dal gioco: “Ma il regolamento del Gf è cambiato? Chi viene squalificato ora può presenziare in studio? Chiedo per un amico”; “Come con i Rodríguez, adesso pure i Lamborghini… ci sono altri fratelli o sorelle?”, si legge tra i messaggi avversi del web al nuovo debutto di Ginevra in musica, su TikTok.

